Steam Deck OLED migliora dove conta e arriva il 16 novembre

Un po’ era nell’aria, eppure a sorpresa arriva l’annuncio della nuova Steam Deck. Seguendo le orme di Nintendo, anche Valve ha deciso di rilasciare un aggiornamento della propria console portatile, aggiungendo uno schermo OLED e non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Steam Deck, in uscita il 16 novembre prossimo.

Come suggerisce il nome, l’aggiornamento più evidente di Steam Deck OLED riguarda il display. Lo Steam Deck originale dispone di un LCD da 7 pollici con risoluzione 800p e refresh rate di 60Hz.

Il nuovo modello inserisce uno schermo OLED da 7,4 pollici nello stesso spazio, riducendo significativamente le cornici intorno al display. Il nuovo pannello ha la stessa risoluzione, ma con un refresh rate fino a 90Hz.

Supporta anche l’HDR, coprendo il 110 percento dello spazio colore P3 con una luminosità massima di 1.000 nit, mentre l’attuale modello si ferma a circa 400 nit. Come per tutti gli schermi OLED, offre neri puri e tempi di risposta quasi istantanei. Come prima, il vetro opaco antiriflesso è disponibile solo sul modello premium.

Steam Deck OLED ha una versione ridotta del medesimo APU personalizzato impiegato nello Steam Deck originale. Il nuovo APU è prodotto con un processo a 6 nanometri, anziché il vecchio processo a 7nm. I produttori solitamente utilizzano le riduzioni delle dimensioni per migliorare le prestazioni o l’efficienza, e Valve ha scelto quest’ultima opzione. La frequenza massima sia della GPU che della CPU è identica tra i modelli LCD e OLED, quindi per gli sviluppatori non ci saranno doppi lavori da fare.

Insieme al processore più efficiente, c’è anche una batteria più grande del 25 percento con una capacità di 50Wh, rispetto ai 40Wh dell’originale. Secondo Valve, questi cambiamenti combinati risultano in un aumento del 30-50 percento della durata tra le due generazioni, con dichiarazione ufficiali di durata della batteria “da tre a 12 ore“, a seconda del titolo in esecuzione.

I nuovi componenti interni rendono Steam Deck OLED leggermente più leggero, oltre che più fresco, grazie a una ventola leggermente più grande. Altre migliorie includono il supporto sia per il Wi-Fi 6E che per il Bluetooth 5.3, insieme a una nuova antenna che offrirà un’esperienza migliore quando si utilizzano entrambi contemporaneamente.

C‘è anche un alimentatore riprogettato con un cavo più lungo di 2,5 metri che caricherà il modello OLED dal 20 all’80 percento in “almeno 45 minuti”. I thumbstick sono stati resi alti di 1mm, e le vibrazioni dei touchpad sono leggermente più nitide.

Prezzi e disponibilità

Steam Deck OLED parte da 569 euro per la versione 512 GB, mentre il modello da 1TB costerà 679 euro. Rimane in vendita il modello LCD con SSD da 256 GB, che ora ha un prezzo di 419 euro, mentre quello da 64 GB, attualmente disponibile a 369 euro verrà interrotto una volta che saranno terminate le scorte.