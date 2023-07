Si perdono in Toscana, salvi grazie a “Sos emergenze” di iPhone 14

Abbiamo più e più volte segnalato come “Sos Emergenze“, la funzione di iPhone 14 per le chiamate di emergenze via satellite, si sia rivelata un aiuto prezioso per avvisare contatti di emergenza in modo semplice e rapido, fondamentale nei punti nei quali non è disponibile la tradizionale copertura cellulare.

Il quotidiano La Nazione segnala che la funzione in questione è stata fondamentale per aiutare due turisti stranieri che si erano smarriti nei boschi del Mugello.

Andati a vuoto i tentativi con il 112 in un’area priva di connessione telefonica, due turisti hanno selezionato il pulsante «Messaggio di emergenza tramite satellite» e seguito passo passo la procedura indicata.

La centrale operativa ha gestito il caso secondo la prassi, in altre parole con un’informativa ai carabinieri e il coinvolgimento dei vigili del fuoco, cui era stati indicati dettagli sulla localizzazione dell’iPhone da cui era stata inoltrata la richiesta di aiuto.

“La Toscana ha confermato di essere sempre pronta ad accogliere ogni novità tecnologica che possa aumentare la sicurezza dei propri cittadini e dei visitatori”ha commentato il presidente Giani “Mi auguro – ha aggiunto – che presto “Sos emergenze” possa essere utilizzato su più larga scala: la sua utilità nelle situazioni di difficoltà o di pericolo che avvengano al di fuori della copertura dei cellulari e nelle zone montane, questo può accadere, è evidente”

SOS emergenze è attivo in Italia da marzo; è disponibile su tutti i modelli di iPhone 14, la tecnologia in questione, lo ricordiamo, consente all’utente di inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi.