La funzione SOS emergenze via satellite con iPhone arriva in Italia

La funzione di messaggistica di emergenza via satellite con iPhone arriva anche in Italia: è questa una delle novità annunciate oggi da Apple accanto a iPhone 14 e 14 Pro nel nuvoo colore giallo.

La conferma che SOS emergenze via satellite (questo il nome ufficiale) sbarca nel nostro paese è contenuta in una delle classiche postille dei comunicati stampa da cui si apprende che “Questo servizio verrà introdotto entro la fine del mese anche in Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo”.

Il funzionamento di SOS emergenze via satellite è compatibile, lo ricordiamo, su tutti i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, integrato direttamente nel sistema operativo. Come spieghiamo nell’articolo in cui dettagliatamente illustriamo come opera, si tratta di una particolare tecnologia che attraverso satelliti ad orbita bassa permette di mandare un messaggio (non di fare una telefonata) di soccorso. Questo è utile quando l’utente si trova al di fuori di qualsiasi tipo di rete, che sia Wi-Fi oppure anche rete cellulare tradizionale.

Nel nostro paese, dove la copertura di rete cellulare è molto più capillare rispetto agli USA e al Canada, i due paesi dove è stato messo a disposizione per primo, diventa utile a chi fa trekking o magari si trova in mare aperto, lontano dai ripetitori. Ad oggi è attivo oltre che negli Stati Uniti e in Canada, in Francia, Germania, Irlanda e nel Regno Unito.

Per quanto riguarda i prezzi, Apple ha dichiarato che il servizio SOS Emergenze via satellite è gratis per due anni per tutti gli acquirenti di un iPhone 14. La multinazionale però non ha comunicato quanto costerà successivamente per chi intende prorogare il servizio. Alcuni concorrenti, come Garmin, per servizi paragonabili richiedono un costo di circa 15 euro al mese.

Per ulteriori dettagli su SOS Emergenze di iPhone 14 in arrivo entro marzo in Italia rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.