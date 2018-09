Angelbird offre memorie di alto livello per professionisti foto e video

Poco conosciuto al grande pubblico, il marchio Angelbird è ricco di sorprese e velocità per sfruttare al massimo le memorie su Mac, apparecchi per l’immagine digitale e videocamere specializzate. Schede flash per 4K/60 FPS anche per le fotocamere più esigenti.

Il mondo IT è in continua evoluzione: in un marasma di marchi e tipologie di device e accessori spesso si fatica a tenere il passo e ci si adatta ai nomi più conosciuti, trascurando qualche volta progetti interessanti come quello di Angelbird, azienda austriaca che ha fatto dei dischi a stato solito e delle memorie flash di alto livello la propria missione.

Non il primo marchio che pensa questo tipo di progetto, ma di certo con alcune esclusività, prima tra tutte l’essere europeo (da non dare per scontato), oltre al fatto di puntare esclusivamente su sistemi di archiviazione a stato solido (quindi SSD), scelta che appariva azzardata qualche anno fa ma che se guardiamo al futuro sembra l’unica possibile.

Angelbird, professionale o morte

Entrare nel mondo di Angelbird Technologies GmbH significa iniziare a capire che le possibilità di espansione di un Mac sono molte di più di quanto pensiamo: sia per quanto riguarda i portatili ma anche i computer fissi, alcune volte letteralmente distruggendo i limiti imposti da Apple in alcuni modelli, utilizzandoli oltre il loro potenziale.

Prendiamo ad esempio il Wings PX1 Performance Adattatore SSD, un adattatore PCI-e che permette l’installazione di schede compatibili NVMe/ahce (come questa per esempio) a chiunque abbia un computer sprovvisto di connettore NVMe ma desideri comunque l’utilizzo di un disco ad alta velocità.

Un esempio? L’ultima generazione di Mac Pro tower (prima dell’attuale, molto discussa, generazione a cilindro) può avvalersi di questa scheda per montare un disco sfruttando al massimo la velocità interna dell’SSD, sia come archiviazione che come disco di Boot, letteralmente offrendo una nuova vita alla vecchia generazione di Mac Pro (ancora usatissimi in ambito professionale).

Sempre per i Mac Pro che necessitano di alta velocità (montaggio video, rendering 3D ma anche quelli ad uso server), può essere utile il disco Angelbird SSD Wrk XT per Mac, capace di arrivare all’incredibile volume di 8TB, quantità doppia rispetto a quella offerta recentemente dai nuovi MacBook Pro (qui la nostra recensione) nella loro massima espansibilità.

Questi dischi si presentano in un normale case da 2,5″ SATA, quindi possono sfruttare uno dei cassetti dei Mac Pro, tramite una staffa ad hoc (come questa ad esempio) oppure, per i Mac più recenti, utilizzando case esterni via Thunderbolt 2 oppure Thunderbolt 3.

Per molti, anche per tutti

Per chi non è interessato a prodotti interni ma vuole sfruttare l’alta espansibilità dei Mac più recenti, possono risultare interessanti i dischi della serie PKT, come il modello SSD Wings MX2 SSD PCIe 512GB, che sfrutta una porta USB-C (con adattatore USB-A), con tagli da 256GB sino a 4TB, in diversi colori, che lo ricordiamo sono belli da vedere ma possono risultare anche molto utili in fase di archiviazione.

Un po’ più piccoli (dimensioni, capacità e prezzo) sono i modelli della linea SSD2go, come questo modello da 128 GB USB 3.0 con supporto TRIM, molto utili sia per archiviazione veloce (foto, magari RAW, PDF o altro) ma anche come disco di avvio di un Mac mini o di un iMac di qualche anno fa (basta che abbiano USB 3.0), il cui disco meccanico oramai ha dato tutto quanto poteva.

Ricordiamo che cambiare il disco interno di un Mac mini non è una operazione semplice, mentre in un iMac di ultima o penultima generazione risulta difficile trovare una slitta per adattare i dischi da 2,5“ allo spazio da 3,5” e l’idea di un avvio esterno è tutt’altro che da sottovalutare.

Non solo dischi

Ma se Angelbird significa soprattutto dischi SSD, è chiaro che il marchio è attento anche agli accessori che, prima o poi, servono sempre.

Quindi possiamo trovare un comodo (secondo) cavo da USB-C a USB-A da usare con i dischi della serie PKT, magari da lasciare collegato al computer quando il disco va in borsa (per non perderlo, alzi la meno chi non ha mai perso un cavo).

E a proposito di cavi, risulta interessante anche questo Angelbird USB-C Multi – Port Hub per Apple MacBook che offre due porte USB-A, una porta Ethernet, un lettore di schede SD, uno miniSD e una porta HDMI, il tutto alimentato da una porta USB-C comoda per i MacBook e i MacBook Pro, aumentandone la versatilità.

Un po’ più per chi lo fa di mestiere, questo adattatore Angelbird USB-C su SATA Adapter per interne SSD permette di usare unità interne SSD e meccaniche SATA via USB-C, molto comodo per chi fa assistenza o recupero dati e intende collegare diverse unità interne in via esterna al volo (per unità da 3,5″ serve un alimentatore esterno).

Su Amazon ci sono altre proposte di questo tipo, i lettori possono controllare di persona tramite questa pagina, esplorando magari qualche prodotto più specifico che qui non abbiamo elencato.