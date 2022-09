Google anticipa il collegamento via satellite per Android

Il vicepresidente senior Google di piattaforme ed ecosistemi Hiroshi Lockheimer sembra aver indicato che Android 14, prossima versione del sistema operativo, sarà compatibile con le comunicazioni via satellite, un ulteriore balzo nella tendenza di settore per consentire ai dispositivi tradizionali di ricevere segnali dall’orbita terrestre.

In un post su Twitter, Lockheimer ha notato che il suo team sta lavorando per abilitare le comunicazioni via satellite nella prossima versione del sistema operativo Android. Google ha da poco rilasciato Android 13 e dovrebbe lanciare una beta della versione 14 nell’aprile 2023.

È incredibile pensare alle esperienze degli utenti per i telefoni che possono connettersi ai satelliti. Quando abbiamo lanciato G1 nell’08 abbiamo spinto al massimo per far funzionare 3G + Wifi. Ora stiamo progettando per i satelliti. Forte! Sono entusiasta di supportare i nostri partner nell’abilitare tutto questo nella prossima versione di Android!

Si dice che Apple stia preparando un servizio di messaggistica satellitare con Globalstar per iPhone 14, dunque pronto ad essere svelato già mercoledì 7 settembre insieme agli iPhone 14.

Sfruttare la connettività satellitare per colmare le lacune di copertura della rete mobile è certamente un argomento caldo. Il CEO di SpaceX Elon Musk e il capo di T-Mobile statunitense Mike Sievert hanno già annunciato che l’operatore di telefonia mobile prevede di offrire servizi di base ai telefoni cellulari utilizzando i satelliti di seconda generazione di Starlink.

Inoltre, AST SpaceMobile mira a lanciare un servizio da telefono a satellite e ha accordi con vari operatori, secondo quando segnala Mobile World Live. La start-up Lynk Global prevede di offrire servizi commerciali entro la fine di quest’anno e di aver firmato con operatori in Africa centrale, Mongolia e in diverse nazioni del Pacifico e dei Caraibi.

AT&T ha anche stretto un accordo con la rivale Starlink OneWeb per vendere servizi a banda larga alle aziende al di fuori dell’area della sua rete in fibra, mentre Verizon prevede di estendere la portata alle comunità sottoservite attraverso una collaborazione con Amazon.

