Anker svela cavi bio e alimentatore Nano 3 da 30 W

Il noto marchio di accessori per smartphone Anker annuncia un paio di dispositivi di ricarica interessanti: si tratta della nuova versione del caricabatterie USB-C Nano 3, che utilizza l’ultima tecnologia GaN dell’azienda. Al suo fianco, anche il cavo di ricarica bio.

Nano 3 è una presa da muro da 30 watt, ideale per i possessori di iPhone, anche considerando che Apple non mette più tali prese all’interno della confezione di vendita. Il caricabatterie è peraltro il 70% più piccolo rispetto a quello USB-C da 30 watt di Apple.

Nano 3 è disponibile in cinque opzioni di colore: nero, bianco, blu, verde e viola. Include anche la tecnologia ActiveShield 2.0 di Anker per monitorare in modo intelligente la temperatura e regolare l’uscita di ricarica per evitare il surriscaldamento. Con il supporto PowerIQ 3.0 e Programmable Power Supply (PPS), offre una ricarica rapida ottimizzata a una vasta gamma di dispositivi.

Ill nuovo Nano 3 sostituisce il silicio con il nitruro di gallio (GaN), così da rendere possibile i 30 W di potenza in un caricabatterie di soli 2,6 cm di spessore. In questo modo, si riuscirà a fornire ricarica a piena velocità da 30 W ad iPhone 13 Pro e Pro Max, oppure caricare iPad Air (5a generazione) al 50% in soli 45 minuti. Supporta anche la ricarica super veloce Samsung da 25 W.

Il caricabatterie Anker Nano 3 viene lanciato su Amazon con un prezzo di 24,99 euro, potendo anche usufruire di un ulteriore sconto del 10% nelle prime due settimane di disponibilità.

Come perfetto compagno per Anker Nano 3, Anker sta anche lanciando nuovi cavi da USB-C a Lightning e da USB-C a USB-C ecologici da 90 e 180 cm, disponibili in diverse colorazioni.

Progettati per resistere a oltre 20.000 piegature in laboratorio, i nuovi cavi Anker 541 Lightning e 543 USB-C rivendicano un design ecologico con gli esterni dei cavi realizzati al 40% di materiali a base biologica derivati da piante, come mais e canna da zucchero. Infine, i cavi utilizzano il 90% in meno di plastica nei loro imballaggi con un vassoio interno a base di polpa e carta da imballaggio riciclabile al 100% con stampa a inchiostro di soia.

Il cavo da 541 USB-C a Lightning è certificato Apple MFi e, se abbinato a un caricabatterie sufficientemente potente come il Nano 3, può caricare un iPhone 13 dallo 0 al 50% in 30 minuti. Il cavo da 543 USB-C a USB-C è dotato di chip E-Marker per consentire la comunicazione tra dispositivi e caricabatterie collegati e supporta fino a 100 watt di potenza di ricarica.

I nuovi cavi bio-based vengono lanciati anche con la versione 541 Lightning al prezzo di 24,99 euro per la versione da 180 cm e 19,99 euro per quella da 90 cm. Anche in questo caso i cavi hanno uno sconto di lancio del 10% fino al 19 settembre.

