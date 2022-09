Da Apple atteso l’abbonamento hardware per iPhone

Nonostante le fughe di notizie sempre più numerose, le presentazioni Apple riservano sempre qualche sorpresa: quest’anno, oltre alle numerose novità hardware e software attese, potrebbero arrivare anche novità sul versante dei servizi finanziari, nella forma di un abbonamento hardware per avere iPhone sempre nuovo a piccole rate mensili.

I servizi in generale, e quelli finanziari in particolare, sono sempre più importanti per la multinazionale di Cupertino. Da mesi si rincorrono anticipazioni sull’espansione in corso di Apple sia nei servizi finanziari, e sottostante struttura e piattaforma di gestione, sia nel settore della pubblicità.

Fin da aprile Mark Gurman sostiene che Apple ci sta lavorando da tempo e che ormai il primo abbonamento hardware per iPhone è praticamente pronto. Invece di sborsare ogni anno una somma ingente per un nuovo iPhone, i super appassionati potranno abbonarsi per un tot di anni pagando solamente una piccola rata mensile, 50 dollari o meno, per avere sempre sotto mano l’ultimo e più recente iPhone.

Come nei sogni più selvaggi di ogni nerd, ogni anno l’abbonato restituisce iPhone per avere quello nuovo non appena disponibile. Ma al termine dell’abbonamento iPhone non è di proprietà dell’utente, ma deve essere restituito ad Apple, salvo rinnovo dell’abbonamento naturalmente.

Sono anni che gli analisti suggeriscono ad Apple di creare un abbonamento di questo tipo per iPhone ma anche per Mac e altro hardware più servizi. Questo perché un flusso costante di piccole rate mensili vale molto di più negli anni rispetto all’acquisto di uno oppure due terminali, in base ai tempi medi di sostituzione odierni.

Una soluzione che potrebbe arrivare con tempismo, considerando la riduzione di budget e spesa degli utenti colpiti dall’inflazione e dalle grandi incertezze sull’economia. Scopriremo tutto mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelliPro), gli smartwatch Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina.