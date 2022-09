Apple Store fuori servizio in attesa di iPhone 14

Manca ormai poco alla presentazione Apple più importante dell’anno, il keynote intitolato Far Out durante il quale saranno presentati i terminali di nuova generazione iPhone 14 e molte altre novità ancora: come da tabella di marcia gli Apple Store di tutto il mondo risultano fuori servizio.

Si tratta della procedura standard di Cupertino: i siti web di Apple nei vari paesi risultano sempre accessibili, ad eccezione del negozi online Apple Store. La possibilità di navigare e acquistare tornerà disponibile non appena Apple avrà completato l’evento di presentazione.

Quando gli Apple Store online torneranno disponibili a fine evento, sarà possibile consultare tutti i dettagli di iPhone 14, atteso nei due modelli standard iPhone 14 e 14 Plus, oltre ai due modelli Pro, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Nella presentazione non ci saranno solamente i nuovi iPhone 2022, ma anche la nuova gamma Apple Watch 8, sia i modelli standard che quello economico SE, e per la prima volta la versione Pro più grande e resistente, pensata per sport e attività estremi. In questo articolo di macityent trovate tutto quello che c’è da sapere su tutti i nuovi modelli in arrivo.

La sfornata di novità Apple non si fermerà qui perché sono anche previsti in arrivo gli AirPods Pro 2 con audio migliorato e più funzioni per la custodia di ricarica. Durante la presentazione i dirigenti Apple annunceranno anche le date di rilascio ufficiali delle nuove versioni di iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 e macOS Ventura.

Senza contare gli accessori originali Apple per tutti i nuovi dispositivi, novità software e possibilità sorprese all’ultimo minuto. Secondo alcuni mercoledì 7 settembre Apple potrebbe presentare anche un nuovo iPad economico.

Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento di presentazione Apple con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità in arrivo. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina. In questo articolo i consigli su come e dove seguire la diretta per scoprire subito tutte le novità in arrivo da Apple.