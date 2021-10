Circul+ è un anello per ECG e monitoraggio battito cardiaco

Bodimetrics – azienda californiana specializzata in dispositivi medicali – ha annunciato Circul+, seconda generazione del dispositivo ad anello per il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Il dispositivo indossabile, co-marchiato con la rivista Prevention Magazine, è uno dei primi anelli smart che include nel piccolo corpo del dispositivo un ECG integrato per tracciare elettrocardiogramma, registrando la frequenza e l’intensità dei segnali elettrici che producono il battito cardiaco.

Oltre all’ECG, questa sorta di anello offre il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, misura della temperatura e lettura dell’ossigenazione del sangue. Stando a quanto dichiara il produttore, il dispositivo funziona con tutte le tonalità di pelle, offrendo misurazioni sempre accurate quando si indossa l’anello.

La parte esterna di Circul+ è in acciaio inossidabile; all’interno è presente una batteria da 20mAh in grado secondo il produttore di garantire 16 ore di autonomia con una sola ricarica. Non è un vero e proprio dispositivo smart ma è indicato come uno strumento preciso per ricavare statistiche cardio accurate, con un’app companion che consente di decidere se si desidera o no monitorare statistiche durante una sessione di allenamento o nel sonno.

Circul+ non è un anello completamente circolare ma presenta una sezione squadrata da posizionare nella parte inferiore del dito. Per tracciare un ECG bisogna poggiare la punta del dito dell’altra mano alla parte opposta di quest’ultima sezione (per chiudere il “circuito”). Circul+ nei negozi statunitensi, come quelli delle catene WalMart, è venduto a 299 dollari, circa 257 euro al cambio odierno.

Apple integra sempre più funzioni per salute e benessere in Apple Watch, incluso rilevamento del battito cardiaco, elettrocardiogramma e ossigenazione del sangue, oltre al monitoraggio di svariate attività sportive e allenamenti: per tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch 7 di ultima generazione è possibile consultare questo articolo di macitynet.