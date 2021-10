Anni da cane, ecco il trailer del primo film Amazon original italiano

«Mi chiamo Stella. E i miei anni si calcolano come quelli dei cani. Avete capito bene. Tra un mese morirò»: incomincia così la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata protagonista di Anni da cane, il primo film italiano Amazon Original.

Una storia che racconta le speranze, i sogni, le difficoltà, le ansie degli anni dell’adolescenza, dalla prospettiva, unica – come quella di ciascun ragazzo – di Stella. Ma che fa riflettere su temi scottanti che riguardano i giovani, ma non solo: le relazioni di coppia, l’amicizia, il desiderio di bruciare le tappe.

Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire.

Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

Il film Anni da cane si unirà alle migliaia di serie e film già presenti nel catalogo di Amazon Prime Video, tra cui le produzioni italiane Amazon Original Dinner Club, LOL: Chi ride è fuori, FERRO e Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Stagione 1 e Stagione 2 ; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo

A tutto questi si sono aggiunte recentemente anche le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Amazon Original di produzione italiana già annunciate sono Vita da Carlo, All or Nothing: Juventus, The Ferragnez – La serie, Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma.

Anni da Cane, diretto da Fabio Mollo, sarà presentato ad Alice nella città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Sarà disponibile in Italia dal 22 ottobre su Prime Video. Negli altri paesi dove il servizio Prime Video è attivo dal 26 novembre.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.