Super Mario Bros Il Film spacca al cinema con incassi record

Uscito nei cinema la settimana scorsa, Super Mario Bros Il film (il trailer) ha battuto tutti record al botteghino nella categoria dei film tratti da videogiochi, ed è la pellicola che fino ad ora ha incassato di più nel 2023, raccogliendo 377 milioni di dollari a livello mondiale.

Coi 146 milioni di dollari raccolti solo negli USA ha superato persino Sonic The Hedgehog 2 (2022), altro film ispirato a un videogioco che deteneva il primato con 141 milioni di dollari incassati appunto nella prima settimana di uscita. Ed è stato un successo anche in Italia, dove in soli cinque giorni ha raccolto quasi 7 milioni di euro (6,972,434 €).

Nostalgia canaglia

La storia è quella di Mario (doppiato da Claudio Santamaria, che ha già dato la voce ai vari Batman interpretati da Christian Bale) e Luigi (con la voce di Emiliano Coltorti), due idraulici falliti di Brooklyn che si trovano ad affrontare il cattivo dei cattivi, Bowser (doppiato in lingua originale dal celebre Jack Black, mentre in Italia gli presta la voce Fabrizio Vidale, che ha doppiato proprio Jack Black in più di 20 pellicole), nel Regno dei Funghi.

Immancabile poi la principessa Peach (con Valentina Favazza, voce di Jennifer Lawrence in X-Men, tra le altre), a completare il set dei personaggi principali di questa storia dall’intreccio nostalgico. Si tratta del primo adattamento cinematografico del videogioco fin dai tempi del live-action del 1993, in cui Super Mario veniva interpretato dallo straordinario Bob Hoskins.

Questo nuovo film è disponibile in 3D, IMAX e altri formati premium, che a quanto risulta dai dati raccolti fino ad ora rappresentano il 38% delle entrate. Secondo Rich Gelfond, amministratore delegato di IMAX, già adesso Super Mario Bros. è il film di animazione con il maggior incasso della società, con 21,6 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo.

Un futuro carico di opportunità

Con questi numeri possiamo lecitamente aspettarci un sequel del film per Super Mario (magari si potrebbe esplorare il castello di Boo) e, perché no, anche qualche altro adattamento cinematografico per videogiochi di successo che ci faccia immergere nella giungla di Donkey Kong.

All’inizio di aprile Nintendo ha annunciato che le riparazioni dei Joy-Cons di Nintendo Switch sono gratis: qui tutti i dettagli.