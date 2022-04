Windows 12 forse sarà il primo sistema operativo cloud di Microsoft

All’inizio di questa settimana, Microsoft ha presentato una grande quantità di aggiornamenti per Windows 11, che si pone l’obiettivo di essere il sistema operativo dell’era del lavoro ibrido. Le aggiunte includevano un nuovo File Explorer, strutture di videoconferenza migliorate e vari aggiornamenti di sicurezza. Il vero passo in avanti, però, sarà Windows 12, che si dice possa essere il primo sistema operativo della società basato sul cloud.

Alcuni degli aggiornamenti a Windows 11 risultano essere indizi su come l’azienda potrebbe modellare i suoi futuri sistemi operativi. L’attenzione della roadmap di Windows 11 sulla mobilità migliorata e la rinnovata enfasi su Windows 365, l’offerta PC-as-a-Service dell’azienda, suggeriscono che il futuro di Windows risiede saldamente nel cloud, in particolare in un contesto aziendale.

Il sistema sarebbe simile per molti versi alle tradizionali configurazioni di desktop virtuali, che sono state implementate dalle aziende per anni per supportare gli scenari BYOD, ma offrono prezzi e strutture di configurazione semplificate e si estendono a un pubblico più ampio, che include il consumatore.

Certamente, Microsoft è già interessata a passare a un sistema ibrido. Parlando all’evento all’inizio di questa settimana, il CEO Satya Nadella ha annunciato che “i confini tra PC e cloud stanno svanendo”. Probabilmente questo sarà ancora più vero con Windows 12.

Al momento, l’idea è quella di semplificare la transizione tra desktop locali e Windows 365, in modo tale che gli utenti non siano in grado di capire se le app in esecuzione, elaborazione e archiviazione, provengano dal cloud, o dalla macchina in locale. Ed allora, il logico passo successivo, come spiega techradar, potrebbe essere quello di portare l’intero sistema nel cloud, in stile Chrome OS. Microsoft ha già annunciato che consentirà ai clienti Windows 365 di avviarsi direttamente nel proprio desktop cloud, bypassando il sistema operativo locale.

In un ambiente aziendale, il passaggio a un sistema solo cloud darebbe agli amministratori IT un controllo più rigoroso sulla configurazione di sicurezza e sulla gestione delle identità e sulla completa supervisione di come vengono utilizzati i dispositivi. Ma in un contesto più ampio, passare a una configurazione cloud significa abilitare nuovi modelli di consumo. Windows 365 è commercializzato come un servizio che offre ai professionisti una flessibilità unica, in termini di posizione e dispositivo da cui lavorano, ma anche le risorse a loro disposizione.

Microsoft potrebbe utilizzare un nuovo sistema operativo basato su cloud come base per un’unità ancora più concertata per offrire “PC-as-a-Service”, normalizzando il modello offerto con Shadow e GeForce Now, in base al quale qualsiasi PC può essere trasformato in una centrale elettrica o in una postazione di gioco.

La transizione a un modello cloud cambierebbe anche il paradigma dal punto di vista hardware. Con l’elaborazione nel cloud, ci sarebbe poco bisogno di SoC potenti, il che significherebbe maggiore libertà quando si tratta di fattore di forma. La priorità principale per i produttori di dispositivi diventerebbe invece il supporto per la connettività fulminea con la minor latenza possibile.

Un sistema operativo interamente basato su cloud imporrebbe certamente una serie di sfide. Ad esempio, la connettività non è distribuita equamente in tutto il mondo, il che significa che l’accesso alle prestazioni di calcolo sarebbe determinato arbitrariamente dalla posizione dal quale l’utente accede. Sebbene le tecnologie di rete di prossima generazione e i progetti a banda larga satellitare su larga scala mirino a democratizzare l’accesso alla connettività, sembra ancora presto per ottenere un risultato uniforme.

Anche le interruzioni del servizio a livello di ISP o provider cloud potrebbero essere un problema, trasformando temporaneamente i dispositivi in ferma carte. C’è da dire che Microsoft ha annunciato funzionalità che consentiranno ai clienti di Windows 365 di accedere ai loro desktop cloud offline, anche se non è ancora chiaro con precisione quali funzionalità saranno disponibili in assenza di connessione di rete.

Infine, è probabile che uno spostamento all’ingrosso verso il PC-as-a-Service incontrerà la resistenza dei produttori di computer, la cui capacità di giustificare il prezzo dipende esclusivamente dall’hardware installato a bordo. Tuttavia, nessuno di questi problemi è insormontabile dal punto di vista tecnologico. E anche se Microsoft ha negato di lavorare su un sistema operativo interamente basato su cloud, il futuro potrebbe riservare qualche sorpresa, forse già a partire da Windows 12.

Nei primi giorni di aprile Microsoft ha semplificato il cambio del browser predefinito in Windows 11. Tuttle le notizie di macitynet che parlano di Microsoft sono disponibili a partire da questa pagina.