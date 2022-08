Aperte le preiscrizioni per il gioco di corse KartRider Drift

Sono aperte le iscrizioni a “KartRider: Drift” in vista del lancio del gioco su PC (Steam e Nexon Launcher), Xbox One, PlayStation 4 e dispositivi mobili (iOS e Android). Gli appassionati corridori di kart che si iscrivono in anticipo possono ricevere un personaggio speciale Model Student Diz al momento del lancio ufficiale.

KartRider: Drift vanta più modalità di gioco; la “Modalità velocità” prevede un ritmo incalzante che mette alla prova le abilità di reazione e la strategia del corridore con incrementi di potenza; la “Modalità oggetto” propone un’ampia varietà di oggetti utilizzabili per attaccare i team avversari o difendere i propri alleati. Infine, i corridori possono sfidare i loro amici nella “Corsa personalizzata”.

Per ciascuna piattaforma, su cui KartRider: Drift sarà lanciato (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), sarà disponibile un personaggio esclusivo e kart a tema per la rispettiva specifica piattaforma.

KartRider: Drift è un nuovo gioco mupltiplayer di Nexon, che trae ispirazione dai titoli precedenti nella serie, proponendo gare di corse derapate e più modalità di gioco, nonché funzionalità di personalizzazione dettagliata per kart e personaggi creata dal giocatore con il “motore” Unreal Engine 4.

Lanciato nel 2004, l’originale KartRider è stato il primo titolo nella serie di giochi di karting di Nexon, che ha conquistato enorme popolarità in Asia e non solo, con più di 380 milioni di giocatori nel corso dei 18 anni dal rilascio.

Fondata nel 1994, Nexon si occupa di produzione, sviluppo e operatività di giochi online e Mondi Virtuali, e da dicembre 2011 è quotata alla Borsa di Tokyo. è stata inclusa in JPX400 nel 2015 e inserita nell’Indice azionario Nikkei 300 nel 2017. Nel 2020, Nexon è stata inserita nel Nikkei 225. Attualmente Nexon vanya oltre 45 giochi dal vivo su più piattaforme (compresi i dispositivi mobili), disponibili su oltre 190 paesi.