APEXEL, il microscopio 200x tascabile per qualsiasi smartphone

Dimenticate pure gli ingombranti microscopi perché con APEXEL potete mettervene uno da 200x direttamente in tasca e, grazie ad una promozione attualmente in corso, lo pagate pure pochissimo.

Funziona come i teleobiettivi, i grandangoli e i fisheye per smartphone che si possono acquistare in rete da anni, solo che qui si ottiene un utilissimo obiettivo per foto macro e per ingrandimenti al microscopio. Si aggancia con un sistema a clip al profilo di qualsiasi telefono iOS e Android (il produttore assicura che è compatibile col 98% dei modelli attualmente esistenti) e si regola la posizione facendolo scorrere all’interno del telaio, in modo da posizionarlo con precisione sopra la lente desiderata.

A quel punto basta aprire l’app per scattare foto e il gioco è fatto: come dicevamo arriva ad ingrandire un soggetto fino a duecento volte, anche se questo zoom ovviamente dipende in special modo dal livello di ingrandimento offerto dal telefono (tramite il pinch-to-zoom): tenete presente che ad esempio con gli iPhone, a partire da iOS 14 lo zoom offerto è maggiore, e poi c’è sempre “il trucchetto” dello screenshot che consiste nel farne uno al massimo livello di zoom e poi ripetere l’operazione andando ad ingrandire proprio lo screenshot (questo si può fare all’infinito). La lente è molto buona perché è composta di vari elementi ed è di tipo CPL (circolare-polarizzante), il che significa che migliora la chiarezza dell’immagine e la saturazione.

Monta anche un anello luminoso con 6 LED che può essere acceso all’occorrenza in modo da migliorare la visibilità del soggetto inquadrato. Per l’alimentazione di questo componente c’è una batteria da 120 mAh che si ricarica completamente in un’ora tramite USB-C.

La lente APEXEL è da 40.6 millimetri e ha un’apertura di diaframma pari a f/1.8. Tutto l’accessorio misura pressappoco 7 centimetri di altezza, 3,5 di larghezza e 1,2 di spessore. Pesa poco meno di 18 grammi. Se la volete acquistare, come dicevamo al momento è in forte sconto: invece di 73,36 euro risparmiate il 73% pagandola 19,08 euro.

