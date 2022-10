Polaroid sbarca nella musica con le app e 4 speaker bluetooth

Se girate i siti dove si compra elettronica potete trovare centinaia di speaker bluetooth diversi. Fare musica non è più una rarità e non richiede competenze particolari. Eppure, Polaroid, azienda che è rinata attorno alla “missione impossibile” di ridare vita alle vecchie fotocamere istantanee a pellicola (e che si è rivelata molto possibile visto i successi ottenuti negli anni) ha deciso di entrare in questo settore.

Lo ha fatto con una scelta coerente con il suo marchio, e cioè proponendo una “vibe”, un’emozione anni Settanta-Ottanta, a cavallo tra la Factory di Andy Warhol e i documentari sulla New York degli anni Ottanta, con i ragazzi che ballavano in strada la breakdance, anteprima di un mondo hip-hop ancora tutto da inventare.

Ecco quindi gli speaker di Polaroid, presenti da ieri alla Rinascente di Milano e venduti in Italia tramite il portale di Nital e di Rinascente, nel negozio di Milano e presto anche in altri negozi (a novembre) mentre sono disponibili anche sul sito di Polaroid.

I modelli sono quattro e si dividono per dimensioni e capacità. Tutti accomunati da un look che richiama le boombox degli anni Settanta-Ottanta, più l’originale anello di stoffa arcobaleno e la predisposizione per agganciare anche la tracolla della macchina fotografica. Gli speaker si ricaricano con presa Usb-C (sono “a prova di Unione europea”) e il modello più grande è collegabile anche direttamente all’alimentazione di casa con un normale cavo e spina per il 220 V.

Tutti gli apparecchi si possono accoppiare per creare un effetto stereo e hanno una notevole presenza grazie al basso reflex (ma vedremo in prova la loro resa). La potenza: si va dal più piccolo P1 che viaggia a 10 Watt per passare al P2 da 20 Watt, al P3 da 35 Watt sino al più grosso e giocoso P4 che ne ha 60. I prezzi vanno da 59,99 euro a 129,99, 189,99 e 289,99 euro.

La particolarità di questi apparecchi, connessi solo via Bluetooth al telefono, tablet o computer, è che possono essere usati non solo come speaker bluetooth generici ma anche appaiati con una app sviluppata da Polaroid che contiene cinque web radio. I comandi fisici sul dispositivo permettono di cambiare stazione e regolare le canzoni delle web radio anche senza dover agire sul telefono. Inoltre, il pulsante con il cuoricino da premere quando passa una canzone che piace permette di generare all’istante una nuova web radio tematica su quel tipo di musica.

I colori dei tre modelli più piccolo sono giallo, nero, rosso e azzurro. Il P4 invece è solo giallo o nero.