iOS 14 aumenta lo zoom per ingrandire le foto e vedere nei dettagli

Piccola ma utile novità che sarà apprezzata da numerosi utenti: il nuovo iOS 14 (qui tutto quello che c’è da sapere in un solo articolo) offre un livello di zoom superiore rispetto a quanto possibile finora, per ingrandire le foto e osservarne i dettagli. Aprendo Foto e scegliendo una delle nostre fotografie è possibile effettuare la classica gesture con indice e pollice che si allargano per zoomare e ingrandire le immagini.

Ripetendo diverse volte la gesture arriviamo al massimo ingrandimento possibile: possiamo osservare e scoprire più dettagli, ma anche al livello di zoom massimo l’ingrandimento si ferma per evitare si sgranare eccessivamente la foto. In pratica il sistema di Foto si ferma prima che l’immagine risulti completamente pixellata.

Con iOS 14 il livello di zoom per ingrandire le foto si spinge oltre come è possibile osservare una una sequenza di tre schermate che riportiamo da MacRumors: nella prima è visibile la foto originale di partenza, nella seconda schermata lo zoom massimo possibile con iOS 13, infine nella terza schermata il livello di zoom possibile con iOS 14. Apple ha deciso di potenziare lo zoom a disposizione dell’utente, senza arrivare comunque a foto troppo pixellate, probabilmente una scelta effettuata anche in vista dell’aumento della risoluzione delle fotocamere degli iPhone 12 in arrivo.

Comunque sia con l’attuale iOS 13 e precedenti, che con il nuovo iOS 14 risulta possibile superare il limite di zoom di serie all’interno dell’app Foto. Per sfruttarlo basta aprire la foto desiderata, premere il pulsante Modifica e poi premere l’icona Rotazione: nel riquadro che appare sullo schermo è possibile ingrandire a piacere sull’immagine fino a raggiungere i singoli pixel.

Per quanto riguarda la WWDC 2020, abbiamo realizzato un articolo riepilogativo delle novità principali che potete leggere cliccando qui. Tutti gli articoli di approfondimento, inclusi quelli che parlano delle funzioni che troveremo su iOS 14 e iPad OS 14, sono raccolti in questa sezione del nostro sito web.