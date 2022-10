Instagram si prepara all’assalto delle pubblicità

Le entrate trimestrali di Meta sono diminuite per la prima volta nel secondo trimestre dell’anno e per questo il colosso sta cercando di fare cassa e riportare in alto quei numeri. Una delle strategie che sta impiegando per farlo è tentare di ottenere più entrate da Instagram. Per questo, l’app sarà più ricca di pubblicità.

I banner potranno apparire in diverse aree dell’app, vale a dire nel feed Esplora e nel feed dei post che appaiono nel profilo di un utente. I vari inserzionisti possono ora inserire annunci nel feed Esplora, ma gli annunci nel feed del profilo sono ancora in fase di test. L’azienda offrirà anche ad alcuni creatori la possibilità di guadagnare una commissione di entrate dagli annunci visualizzati nei feed del loro profilo.

Meta ha annunciato una serie di altri aggiornamenti per i suoi prodotti pubblicitari. Alcuni di questi avranno un impatto su Instagram. Per prima cosa, l’azienda proverà gli annunci di realtà aumentata sia nel feed, che nelle storie. Meta suggerisce che i marchi potrebbero usarli per consentire alle persone di testare mobili virtuali nella loro casa o dare un’occhiata più da vicino a un’auto.

Inoltre, l’azienda sta sperimentando nuovi formati per gli annunci in Facebook e Instagram Reels. Questi includono un formato “post-loop”, ossia annunci che possono essere saltati e della durata compresa tra quattro e 10 secondi, che vengono riprodotti dopo un Reels. L’azienda sta anche testando gli annunci di carosello di immagini, che l’utente potrebbe iniziare a vedere in fondo a Facebook Reels a partire da oggi. Inoltre, gli inserzionisti avranno accesso a una libreria gratuita di musica da utilizzare per gli annunci Reels.

Per quanto riguarda il numero di annunci che l’utente visualizzerà effettivamente, questo cambierà da utente a utente: potrebbe verificarsi il caso in cui il numero di annunci non aumenti, ma si certo appariranno in posti in cui prima non c’erano.

Non sembra che Meta si preoccupi troppo del fatto che gli utenti vorrebbero unìapp priva di pubblicità. La società ha rapidamente preso provvedimenti contro un client Instagram non ufficiale e privo pubblicità apparso la scorsa settimana in rete.

Per tutte le notizie che girano attorno al mondo di Instagram il link da seguire è direttamente questo.