L’app Alexa con modalità Auto è progettata per chi guida

Usare lo smartphone mentre si è alla guida ora è più facile e sicuro: nell’ultima versione dell’app di Alexa, Amazon ha infatti aggiunto la modalità Auto che ne semplifica enormemente l’interfaccia, agevolandone l’interazione durante gli spostamenti con l’autovettura. Di fatto con questa novità lo smartphone si trasforma in un display in auto che accompagna il dispositivo Amazon Echo Auto disponibile anche in Italia da giugno.

Attivandola, di fatto lo schermo diventa a misura di conducente: nella schermata principale sono infatti localizzati soltanto pochi, enormi pulsanti che permettono di tornare alla Home, avviare il navigatore GPS e impostare automaticamente la direzione verso il luogo di lavoro o per il rientro a casa, effettuare rapidamente una telefonata oppure mettere in pausa o avviare la riproduzione della musica.

I comandi vocali restano invece attivi per accedere alle funzioni più specifiche, ad esempio per cercare le indicazioni stradali verso un indirizzo civico particolare oppure un nuovo locale: in quest’ultimo caso la modalità Auto mostrerà soltanto un elenco dei risultati più rilevanti, in modo da poterlo consultare al volo riducendo le distrazioni al minimo. Stessa cosa vale per l’invio di un SMS o per l’ascolto di un podcast in particolare, giusto per fare due esempi.

Attualmente nell’app Alexa la modalità Auto non risulta ancora disponibile ma lo sarà tra poche settimane. Sarà accessibile sia nella versione dell’app per iPhone che in quella per Android, inizialmente per una serie di paesi selezionati in cui è presente anche l’Italia. Per completezza, l’elenco comprende anche Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, India e Nuova Zelanda.

Ad accompagnare la modalità Auto ci sarà anche una nuova funzione che Amazon ha chiamato Start my commute. Si tratta di una raccolta di funzioni per iniziare la giornata che, attraverso i dispositivi abilitati Alexa (come ad esempio Echo Auto in vendita su Amazon a 59,99euro: ne abbiamo parlato in questo articolo), fornisce gli aggiornamenti sul meteo e sul traffico e al contempo chiede all’utente se desidera ascoltare della musica o un audiolibro in particolare, oppure se vuole essere aggiornato sulle ultime notizie o se ha piacere di fare uno di quei giochi che si possono fare in auto con sicurezza. Questa funzione per il momento sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda le ultime novità sul fronte Alexa in auto vi ricordiamo che da poche settimane negli USA è anche possibile usare l’assistente vocale di Amazon per pagare il carburante senza muovere un dito., una funzione che speriamo arrivi anche nel nostro Paese.

