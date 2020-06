Echo Auto arriva in Italia: Alexa risponde, legge e suona anche in auto

Amazon annuncia ufficialmente l’arrivo nel nostro paese di Echo Auto, il primo dispositivo Echo progettato per l’utilizzo su strada che offre un modo facile e conveniente per portare tutte le potenzialità di Alexa sulle quattro ruote.

E’ disponibile da oggi partendo da questa pagina del sito Amazon per 59,99 Euro.

Echo Auto ha a bordo 8 microfoni, collocati appositamente per gestire l’acustica interna di un’automobile, rendendo Alexa capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada, Ciene alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB presenti nell’automobile e si connette all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth.

Il dispositivo si connette ad Alexa attraverso l’app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente del cliente, offrendo accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, le telefonate e molto altro.

Con Echo Auto, basta chiedere ad Alexa di ascoltare il proprio notiziario quotidiano da una singola fonte o da più fonti combinate, di ascoltare un audiolibro di Audible. Come ad esempio impostare dei memo per andare a ritirare i vestiti in lavanderia mentre si torna a casa, controllare i dispositivi per la Casa Intelligente, creare la lista della spesa o gestire la propria agenda e tutto questo mentre gli occhi restano incollati sulla strada.

Qui sotto la dotazione della confezione con la presa di alimentazione da accendisigari, il sistema Echo Auto con 8 microfoni e il tasto di esclusione microfono e un led frontale che segnala l’attività o l’esclusione della ricezione audio, il cavo mini Jack-mini Jack per il collegamento audio (ma potete utilizzare anche il bluetooth per collegarvi all’impianto dell’auto), il cavo di alimentazione USB e infine la staffa che vi permetterà di installare Echo Auto sulle alette di ventilazione nella parte superiore del cruscotto del vostro veicolo.

Nei filmati di Amazon vediamo utenti a bordo chiedere il tempo della località di destinazione prima di iniziare un viaggio, la richiesta di spegnere le luci della cucina, di raccontare la favola di Biancaneve, utilissima per viaggi con bambini a bordo, quanto tempo si impiega per arrivare alla nostra destinazione? Chi ha vinto Sanremo o ancor meglio quali sono le ultime notizie con la possibilità di scelta della sorgente.

Oltre alla gestione della casa, del viaggio e del divertimento a bordo il sistema può essere utile anche per lavoro con la consultazione della propria agenda di appuntamenti (anche per chi usa il calendario Apple) o per la memorizzazione di note da consultare poi in ufficio oppure per un chiamata o un avviso in vivavoce diffuso in una struttura che ha gli speaker Echo in varie stanze.

Con decine di migliaia di Skill in continuo aumento, Alexa diventa sempre più intelligente. Le Skill sono come le app e consentono di fare sempre più cose: basta chiedere: “Alexa, quali sono le migliori Skill?”

