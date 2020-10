Oppo Reno4 è il trio di terminali 5G per ogni tasca

Il produttore cinese di smartphone OPPO ha presentato la sua nuova serie di smartphone Reno4, una gamma di nuovi telefoni Android pronti per il 5G con prezzi a partire da 399 euro. Ecco foto, specifiche tecniche, modelli e prezzi.

La nuova serie di smartphone 5G-ready di OPPO comprende i modelli Reno4 Pro, Reno4 e Reno4 Z. La serie Reno4 consente agli utenti di creare e beneficiare della migliore esperienza Android in movimento, che si tratti di giochi, guardare o creare contenuti su TikTok, YouTube o IGTV. La serie Reno4 è incentrata sulla fotocamera: il costruttore afferma che i selfie e le riprese su larga scala e a 360° risultano estremamente semplici con il Front Steady Video, oltre a godere di funzionalità Hyperlapse e capacità anti-shake, offrendo un’esperienza super stabilizzata e fluida.

Reno4 Pro e Reno4 vantano entrambi le modalità Ultra Night Video e Ultra Steady Video, che forniscono riprese di qualità in condizioni di scarsa illuminazione e anche in movimento. Grazie all’obiettivo video grandangolare ultra notturno Sony IMX708, gli utenti potranno catturare scatti ad angoli più ampi con molti più dettagli.

Altri 10 filtri verranno lanciati sull’app di editing video intelligente della serie Reno4, in modo che gli utenti possano modificare facilmente video di qualità cinematografica pronti per la condivisione. Per supportare l’uso intenso derivante dalla creazione e dalla visione di contenuti non manca il supporto al Super VOOC 2.0 di OPPO: ricarica super veloce che significa tempi di inattività minimi.

OPPO ha inoltre annunciato il modello entry-level Reno4 Z . Al prezzo di soli 399 euro, si tratta di uno dei dispositivi 5G dal prezzo più abbordabile attualmente sul mercato. OPPO afferma che Reno4 Z offre un’ottima esperienza in un case elegante con potenti prestazioni a tutto tondo.

Caratteristiche tecniche:

RENO4 Z 399 euro, RENO4 599 euro, RENO4 PRO 699 euro, LCD FHD + da 6,57 pollici a 120 Hz 60 Hz 6,4 “AMOLED FHD + FHD + AMOLED da 6,5 ​​”a 90 Hz Misure: 163,8 mm x 75,5 mm x 8,1 mm, 184g 159,3 x 74 x 7,8 mm, 183g 159,6 x 72,5 x 7,6 mm, 172g CPU: MediaTek Dimensity 800 Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G Camera Selfie 16 MP + 2 MP Camera principale: 48MP (principale) + 8MP (ultra grandangolare) + 2MP (mono) + (retro) 2MP Fotocamera selfie da 32 MP + 2 MP 48MP (principale) + 8MP (ultra grandangolare) + 2MP (mono) + LDAF Fotocamera da 32 MP 48MP (principale) + 12MP IMX708 (ultra grandangolare) + 13MP (5 teleobiettivo ibrido) + LDAF Scanner di impronte digitali laterale Scanner di impronte digitali sotto schermo Scanner di impronte digitali sotto schermo Gorilla Glass 3+ Gorilla Glass 3+ Gorilla Glass 5 Memoria: 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione Batteria 4000mAh 4020 mAh 4000mAh Ricarica da 18 W Super VOOC 2.0 da 65W Super VOOC 2.0 da 65W Doppia SIM Doppia SIM Doppia SIM

Prezzi e disponibilità

I dispositivi della nuova serie Reno4 saranno disponibili in Italia a partire dal 15 ottobre, ma sono già preordinabili da oggi.

OPPO Reno4 Pro con 12GB di RAM + 256GB di ROM, è disponibile nelle colorazioni Galactic Blu e Space Black, al prezzo di 799 EURO

OPPO Reno4 con 8GB di RAM + 128GB di ROM, è disponibile nelle colorazioni di Galactic Blue e Space Black, al prezzo di 599 EURO

OPPO Reno4 Z con 8GB RAM + 128GB ROM, è disponibile nelle colorazioni di Ink Black e Dew White, al prezzo di 399 EURO

