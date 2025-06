iOS 26 semplifica l’uso dell’app Foto con tutti i comandi al posto giusto

Con iOS 26 (qui tutte le novità principali) Apple ha modificato il funzionamento dell’app Foto offrendo funzionalità che dovrebbero semplificare l’uso e consentire di trovare più facilmente gli scatti che si stanno cercando.

Per default l’app Foto divide automaticamente gli scatti per categorie, permettendo di trovare le foto e i video acquisiti in un giorno specifico nella collezione “Recenti”, sotto la libreria di foto. In aggiunta le foto e i video sono organizzati in raccolte quali “Giorni recenti”, Viaggi” e “Persone e animali” e in corrispondenza di ogni categoria, è possibile scorrere le raccolte più recenti o toccare l’intestazione per visualizzare più contenuti.

Sugli iPhone che supportano Apple Intelligence è possibile cercare foto e video usando il linguaggio naturale, ma una scelta che è stata poco gradita dagli utenti è l’eliminazione di categorie quali “Recenti”, “Persone”, “Viaggi” e “Animali” (si può tornare al vecchio funzionamento con un trucco che spieghiamo qui).

Le impostazioni di default dell’app Foto in iOS 18 non piacciono a tutti e con iOS 26 (sistema operativo che nel momento un cui scriviamo è ancora in beta) Apple ha ascoltato i feedback degli utenti, ripristinando alcuni pannelli.

Su iOS 26 app Foto più facile da usare

Dall’App Foto su iOS 26 è possibile richiamare le voci “Liberia” e “Raccolte”: Libreria mostra tutte le foto, alla stregua di come si poteva fare in precedenza; la voce “Raccolte” permette di visualizzare “Album”, “Persone e animali”, “Foto in primo piano” e altre tipologie di foto ancora.

Durante il keynote della conferenza sviluppatori WWDC25, Craig Federighi (senior vice president responsabile Software Engineering di Apple) ha ammesso che “A molti di voi mancava l’uso delle schede nell’app Foto”, evidenziando il redesign dell’interfaccia. È tornata anche l’opzione Cerca nell’angolo in fondo a destra, ora una icona più grande e facile da trovare. Per fortuna ogni tanto Apple ascolta gli utenti e torna indietro sui propri passi quando riconosce che qualcosa non funziona come dovrebbe…

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 è disponibile come beta per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito (qui l’elenco completo dei telefoni compatibili con il nuovo sistema).

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.