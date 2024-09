iOS 18, come ripristinare il vecchio design nell’app Foto

Pubblicità

Tra le novità di iOS 18, alcuni cambiamenti riguardano l’app Foto, ora rivista. Secondo Apple il redesign dell’app Foto permette di trovare e rivivere più facilmente i momenti speciali. Il layout è semplificato e le raccolte come Giorni recenti, Persone e animali e Viaggi, consentono di organizzare in automatico la libreria grazie all’intelligenza on-device, per sprecare meno tempo a cercare le foto e dedicare più tempo a rivivere i ricordi.

Se il nuovo layout non vi piace, ed era di maggiore gradimento quello precedente, ecco come attivare un layout simile a quello del precedente iOS 17.

Aprite l’app Foto Scorrete fino in fondo alla videata e selezionate l’opzione “Personalizza e riordina” Rimuovete tutte le opzioni eccetto la voce “Tipi di file multimediali”

A questo punto apparirà un’unica scheda generica con i vari file multimediali; sarà possibile scorrere foto e video o selezionare “Video”, “Selfie”, “Live Foto” e “Ritratti”, un layout simile a quello della precedente versione dell’app Foto; è sempre possibile effettuare ricerche e filtrare i risultati per metadati, descrizione, data, ecc.

