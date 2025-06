Organizzate al meglio finestre e spazi su Mac con Command-Tab Plus 2 a 3,50 $

Saltate spesso da una finestra all’altra del Mac? Allora fatelo in maniera intelligente, risparmiando tempo e rendendo tutto molto più comodo. Come? con Command-Tab Plus 2, un’app progettata proprio per ottimizzare e rendere più fluido il passaggio tra app e finestre su Mac e che al momento trovate in offerta speciale su BundleHunt.

A differenza del sistema integrato di macOS (il classico Cmd ⌘ + Tab ⇥), questa utility introduce una serie di funzionalità che permettono di personalizzare in maniera profonda tutto il processo.

Ad esempio permette di passare rapidamente da un’applicazione all’altra usando scorciatoie da tastiera, riducendo così i tempi morti e semplificando le interazioni con il sistema in quanto si evita di dover ripetere combinazioni di tasti troppo lunghe o macchinose.

Si può anche usare per isolare le applicazioni per spazio o display, così da visualizzare solo quelle rilevanti per il contesto di lavoro attuale. In aggiunta, è possibile nascondere le applicazioni non attive, lasciando in evidenza solo quelle effettivamente in uso, ottenendo così un’interfaccia più pulita e focalizzata soltanto su quello che si sta facendo in quel momento.

Tutto è personalizzabile, compresi i tasti rapidi e i filtri delle applicazioni: si possono cioè impostare combinazioni personalizzate per mostrare o nascondere app, distinguere tra quelle di diversi spazi o selezionare solo quelle visibili.

Offre persino la possibilità di passare con facilità tra le finestre della stessa applicazione: in pratica richiamando il selettore di Command-Tab Plus e premendo il tasto Z si può navigare rapidamente tra i documenti o le finestre aperte di un singolo programma, che così facendo possono restare a schermo intero occupando tutto lo spazio a disposizione (molto comodo soprattutto sui portatili).

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 11.5 o successivi.

La licenza è perpetua, valida per un solo Mac e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 3,50 $ invece che 12,49 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: