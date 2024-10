Il gioco Neva disponibile dal 15 ottobre per Mac

Pubblicità

“Neva”, Platform-adventure creato dagli sviluppaotri di “Gris”, arriverà su macOS il 15 ottobre.

“Vivete la struggente storia di una giovane donna e del suo legame indissolubile con un magnifico lupo intraprendendo un’emozionante avventura attraverso un mondo che precipita verso il collasso”, si legge nella descrizione su Steam.

Neva segue la storia di Alba, una giovane donna legata a un curioso cucciolo di lupo, a seguito di un incontro traumatico con “le forze oscure”. Insieme intraprendono un pericoloso viaggio attraverso “un mondo un tempo meraviglioso, ma che ora cade lentamente a pezzi”, si legge ancora nella descrizione del gioco.

“Nel tempo, il loro rapporto si evolve man mano che imparano a collaborare, aiutandosi l’un l’altra per superare coraggiosamente situazioni sempre più pericolose. Il lupo passerà dall’essere un cucciolo ribelle a un adulto imponente in cerca della sua identità, mettendo alla prova l’affetto di Alba e il loro impegno reciproco. Sullo sfondo di un mondo che minaccia di travolgerli, Alba e il suo coraggioso compagno faranno di tutto per sopravvivere e costruire una nuova casa, insieme”.

“Dopo aver terminato Gris, ci siamo goduti un lungo periodo di tranquillità e riflessione”, hanno riferito gli sviluppatori. “Durante questo periodo, abbiamo iniziato a riflettere su ciò che stava accadendo nel mondo intorno a noi: cambiamenti climatici, disordini sociali e, più recentemente, la pandemia di COVID-19. Tutto questo ci ha fornito l’idea per l’ambientazione di Neva”. L’idea è di offrire un gioco sul rapporti che si hanno tra figli e genitori, sul modo in cui ci relazioniamo emotivamente con loro in contesti spesso complicati, “esplorare come queste relazioni cambino nel tempo”.

Neva sarà offerto mediante Steam su macOS e Windows dal 15 ottobre, disponibile anche per PS4, PS5, Xbox Series e Switch. La versione Mac richiede come minimo macOS 10.15 Catalina o seguenti e un processore Intel Core i5 o seguenti; gli sviluppatori raccomandando ad ogni modo macOS Ventura (13.3) o seguenti e una macchina con chip Interl core i5-7600 oppure M1 o seguenti.