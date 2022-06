Apple incassa il 62% dei ricavi dei processori per tablet

Secondo un nuovo rapporto di ricerca sulle tecnologie delle componenti per tablet condotto da Strategy Analytics, Apple ha guidato il mercato dei tablet con una quota del 62% del fatturato sui processori per tablet, seguita da Intel con il 12% e Qualcomm con il 10%. MediaTek ha mantenuto la leadership della quota di mercato nel segmento non iPad.

Apple, Intel, Qualcomm, MediaTek e Samsung LSI nel 2021 hanno conquistato le prime cinque posizioni della classifica relativa alle quote di entrate dei processori per tablet, application processor, siglati AP.

Sravan Kundojjala, autore del rapporto e direttore del servizio Handset Component Technologies di Strategy Analytics ha riferito che il mercato dei processori per tablet (AP), un segmento chiave del mercato del mobile computing, è diminuito dell’8 percento su base annua nel 2021 dopo aver visto un rimbalzo nel 2020. La riduzione della domanda di AP tablet di fascia bassa e vincoli di fornitura di wafer ha influenzato le spedizioni. Tuttavia, le spedizioni sono cresciute del 13 per cento rispetto al periodo pre-pandemia (2019).

Nonostante il calo delle spedizioni, il mercato dei processori per tablet ha visto una crescita a due cifre dei prezzi medi di vendita (ASP), grazie a un elevato mix di tablet premium. Kundojjala continua precisando che Apple, MediaTek e Unisoc hanno registrato una crescita delle spedizioni, mentre Allwinner, HiSilicon, Qualcomm, Rockchip e Samsung LSI hanno visto un calo delle spedizioni nel 2021.

MediaTek ha mantenuto la sua posizione di leader nel mercato dei processori per tablet non Apple, grazie ai dispositivi commercializzati con marchio Amazon, Lenovo, Samsung e altri ancora. D’altra parte, Qualcomm ha spostato l’attenzione sui tablet premium e ha visto un calo delle spedizioni del 15% nel 2021.

Per tutte le notizie sul mondo iPad vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.