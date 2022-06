WhatsApp per iPhone avrà la funzione modifica messaggio

Cinque anni fa WhatsApp (Meta) ha implementato la possibilità di eliminare i messaggi inviati: anche se questa funzione risulta particolarmente utile, è un po’ strano che quando si invia un messaggio errato non vi sia la possibilità di modifica e correzione errori. La situazione, però, potrebbe presto cambiare, perché il team di sviluppatori di Meta che si occupa di WhatsApp è al lavoro per implementare una funzione di modifica.

Il problema con la funzione che permette di eliminare i messaggi, è che WhatsApp fa sapere all’altro utente dell’avvenuta eliminazione del messaggio, rendendo così parzialmente impossibile correggere del tutto l’errore. Secondo WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando adesso alla funzione di modifica dei messaggi di testo, così che l’utente non sarà più costretto a eliminiarne uno sbabliato, prima di inviarlo nuovamente.

Non è ancora chiara la finestra temporale a disposizione degli utenti per modificare il messaggio inviato. Ricordiamo che quando WhatsApp ha rilasciato la possibilità di eliminare un messaggio inviato, gli utenti avevano sette minuti per cancellare il testo.

WABetaInfo, per ora, ha condiviso uno screenshot dell’app Android, anche se la pubblicazione ha confermato che la funzione è in fase di sviluppo anche per WhatsApp su iPhone e Desktop. Nella chat, quando si tiene premuto un messaggio, apparirà un nuovo pulsante Modifica, quindi l’utente sarà in grado di correggere o aggiungere ulteriori informazioni al messaggio.

Al momento solo Facebook offre la possibilità di modificare una pubblicazione. Instagram consente, invece, solo di eliminare un messaggio, mentre Messenger consente di annullarli. In queste ultime settimane, WhatsApp ha portato diverse nuove funzionalità all’app, come Reazioni, chat di gruppo più grandi e meglio organizzate, più persone in una chat vocale di gruppo e aumento delle dimensioni del file durante l’invio di allegati.

Ricordiamo che a breve WhatsApp abbandonerà iOS 10 e 11, gli iPhone 5 e 5c. L’ultimo importante lancio di nuove funzionalità sulla piattaforma, ricordiamo, è avvenuto all’inizio di questo mese e ha incluso reazioni emoji, trasferimenti di file più grandi e gruppi più grandi. Nel frattempo, il team lavora anche all’uscita silenziosa dai gruppi.