Aspirapolvere automatico Xiaomi Mi Robot in offerta a 169 euro

Se vi serve un aspirapolvere automatico che sia potente ed efficace, al momento potete comprare in sconto lo Xiaomi Mi Robot.

Questo aspirapolvere è una valida soluzione per tutti gli appartamenti e in special modo per chi intende automatizzare completamente la pulizia del pavimento. E’ dotato di un potente processore quad core ARM Cortex A7 a 1.8 GHz e di una GPU dual core Mali400 che gli consentono di gestire algoritmi complessi, in modo da offrire una pulizia profonda e precisa.

Il motore ha una potenza di aspirazione pari a 2.500 PA e lo sporco viene raccolto all’interno di un ampio serbatoio da 600 ml, sufficiente per contenere tutta la polvere che si deposita all’interno di ampie abitazioni. Un secondo serbatoio, da 200 ml, contiene invece l’acqua che viene erogata lentamente sul retro e poi raccolta con un panno, andando così a rifinire e recuperare quel più piccolo pulviscolo che l’aspirapolvere tradizionale non riesce a catturare.

E’ alto 8,2 centimetri quindi può infilarsi anche sotto molti divani e mobili e le ruote gli consentono di scavalcare gradini di massimo 2 centimetri, potendo così superare e spazzare anche al di sopra di soglie, cavi e tappeti.

Il punto di forza come dicevamo però è altro. Grazie all’obiettivo da 166° è in grado di vedere la stanza in cui si trova e mapparne il perimetro, andando così a realizzare una piantina precisa di ogni stanza della casa. Completata la mappatura, l’utente può pianificare la pulizia ad un determinato orario del giorno e scegliendo l’ordine delle stanze da pulire, aggiungere muri virtuali per farlo tener lontano da alcune aree di una stanza o escludere completamente delle intere parti di casa.

Una volta avviato, l’aspirapolvere fa tutto da solo: spazza, lava e torna alla base per ricaricare la batteria quando il suo compito è giunto al termine. Tutto questo si va dall’app che si installa sullo smartphone.

Lo Xiaomi Mi Robot normalmente costa 299 euro ma al momento è scontato del 43%: di conseguenza lo pagate 169 euro.

