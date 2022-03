Apple 8 marzo, scattano hashtag e portale AR nell’invito

La campagna di marketing e comunicazione di Apple è entrata in azione, come già visto per gli ultimi keynote dello scorso anno, per la prossima presentazione programmata per martedì 8 marzo, la prima di questo 2022: Apple ha diramato gli inviti per l’evento intitolato Peek Performance verso sera in Italia mercoledì 2 marzo, successivamente rendendo disponibile un hashtag dedicato su Twitter, più l’ormai tradizionale portale in realtà aumentata AR nascosto all’interno dell’invito.

Gli utenti che desiderano visualizzare il portale come breve esperienza in realtà aumentata possono aprire la pagina web dell’evento Apple 8 marzo per poi effettuare un clic sul logo della Mela morsicata, sia con iPhone che con iPad.

Invece per chi sta usando un Mac è possibile scaricare il file associato per poi visualizzare l’animazione con la funzione QuickLook di macOS. In questo articolo riportiamo l’animazione del portale AR per l’evento Apple 8 marzo pubblicata su Twitter da Greg Joswiak, Senior Vice President

Worldwide Marketing di Apple.

Anche nell’hashtag dedicato su Twitter all’evento Apple 8 marzo ritroviamo la stessa grafica del logo Apple, moltiplicato al suo interno in misure sempre più piccole, oltre che in diverse colorazioni. Questo hashtag rimarrà attivo e visibile fino all’11 marzo per tutti i post che gli utenti pubblicheranno sul social includendo il riferimento #AppleEvent.

L’icona speciale dell’hashtag inclusa nei post è statica, ma molti prevedono che potrebbe diventare dinamica e animata nel giorno dell’evento martedì 8 marzo, magari quando gli utenti effettuano un clic su Mi Piace.

Ricordiamo che le novità più attese in questo keynote sono il nuovo iPhone SE di terza generazione e un iPad Air di quinta generazione, entrambi previsti con processori più recenti e potente e connettività 5G, con ogni probabilità almeno anche un altro nuovo Mac, secondo un leaker ritenuto attendibile potrebbe essere un MacBook Pro 13 pollici identico a quello attuale ma con processore Apple M2 di nuova generazione.

Tra i Mac più papabili rientrano anche Mac mini con M1 Pro e Max, iMac 27″ anche in versione Pro e i primi Mac Pro Apple Silicon che però sembra più probabile vedremo alla WWDC 2022 di giugno.