iPhone SE 3 e iPad Air 5, la produzione è già iniziata

La produzione di iPhone SE 3 e iPad Air 5 è già iniziata, una anticipazione che emerge dai fornitori Apple e che conferma l’indicazione di Mark Gurman per un nuovo keynote Apple che dovrebbe svolgersi martedì 8 marzo solo online.

A corrispondere perfettamente non sono solo le tempistiche, ma anche le specifiche tecniche segnalate da MacOtakara, sito web giapponese che nel corso degli anni ha spesso anticipato correttamente novità, mosse e prodotti in arrivo dalla multinazionale di Cupertino. Come più volte riportato su macitynet negli scorsi mesi iPhone SE versione 2022 è previsto in arrivo con design identico a quello attuale, quindi ancora una volta basato sullo chassis di iPhone 8, con cornici spesse sopra e sotto, pulsante Home con Touch ID, chip Apple A15 di ultima generazione e connettività 5G. Alcuni analisti avevano indicato l’arrivo della tecnologia MagSafe in iPhone SE 2022, ma secondo le ultime indicazioni che provengono dai fornitori Apple questo non succederà. Anche il terminale in arrivo, come il precedente, supporterà la ricarica wireless Qi, ma senza magneti per l’allineamento e quindi senza MagSafe. Infine tempistiche e specifiche trapelate corrispondono a quanto già emerso in precedenza per il nuovo iPad Air versione 2022, quindi di quinta generazione.

Anche per questo tablet Apple manterrà il design attuale, introdotto nell’autunno del 2020 con cornici ridotte e lettore impronte integrato nel tasto pausa accensione. I cambiamenti principali riguarderanno le componenti interne, con l’arrivo anche qui del chip Apple A15, fotocamera frontale migliorata con sensore da 12 megapixel, obiettivo ultra grandangolare e supporto per la tecnologia Center Stage, in italiano Inquadratura automatica per le videochiamate, infine un nuovo flash quad LED True Tone.

Con l’inizio produzione di iPhone SE 3 e iPad Air 5 è probabile che nei prossimi giorni emergano ulteriori indizi sui colori in arrivo, foto di parti e componenti e ulteriori dettagli prima dell’annuncio ufficiale atteso per l’8 marzo. Più avanti nel corso di quest’anno Apple introdurrà anche quattro nuovi Mac con processore Apple M2 di seconda generazione e naturalmente a settembre la prossima gamma iPhone 14.