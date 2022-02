Apple prepara la seconda sfornata di Mac per giugno

Nell’evento atteso l’8 marzo Apple potrebbe presentare Mac mini con processori M1 Pro e M1 Max e anche un MacBook Pro 13” con design identico a quello attuale e processore Apple M2 di nuova generazione: secondo Mark Gurman di Bloomberg Apple rilascerà quest’anno almeno sette nuovi iMac e sta già preparando anche una seconda sfornata di modelli per il mese di maggio o giugno.

Secondo il giornalista statunitense Apple svelerà Mac Pro 2022 durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 che tradizionalmente si svolge a giugno, anche se le spedizioni potrebbero iniziare solo più tardi, forse addirittura in autunno.

Purtroppo per il momento non viene precisato se si tratterà di un Mac Pro con design completamente rivisto o se invece Apple manterrà lo chassis attuale. Gurman è però certo che su questa macchina saranno disponibili due processori: il primo raddoppierà le specifiche di M1 Max, quindi si parla di 20 core di calcolo CPU e 64 core per la grafica GPU. Il secondo processore quadruplicherà le specifiche di M1 Max, quindi è previsto con 40 core di calcolo CPU e fino a 128 core grafici GPU.

Sempre tra maggio e giugno potrebbe arrivare anche MacBook Air 2022 con design tutto nuovo e processore Apple M2 di nuova generazione, dotato dello stesso numero di core CPU di calcolo (8) e probabilmente con un comparto GPU potenziato fino a 9 o 10 core grafici GPU.

Sembra che Apple avesse in programma di introdurre questa macchina tra la fine del 2021 e l’inizio di quest’anno. Non è dato sapere se il posticipo è dovuto alla carenza globale di chip o altro, in ogni caso ora Gurman indica che potrebbe arrivare entro primavera, proposto come computer ideale per regali di fine corso e acquisti estivi in vista del ritorno a scuola.

Il nuovo processore M2 dovrebbe arrivare quest’anno complessivamente su quattro macchine: MacBook Pro 13”, Mac mini, MacBook Air e anche iMac 24”. Tenendo presenti le tempistiche viste finora, le prossime versioni di M2 Pro e M2 Max dovrebbero arrivare nel 2023.

Per tutto quello che c’è da sapere sui processori Apple M1 Pro e M1 Max rimandiamo a questo articolo, invece tutti i dettagli del primo processore Apple M1 per Mac sono qui.