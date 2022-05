Apple A16 non sarà un mostro, farà meglio M2 per Mac

Per alcune limitazioni tecniche nelle tecnologie di produzione di chip e processori di TSMC, si prevede che Apple non offrirà un grande balzo nelle prestazioni con A16 Bionic per iPhone 14 Pro, mentre potrà fare molto meglio con la prossima serie M2 di processori Apple Silicon destinati ai prossimi Mac in arrivo dalla multinazionale di Cupertino.

A indicarlo sono due fonti ritenute affidabili: il leaker che si firma ShrimpApplePro e anche l’analista Ming-Chi Kuo. Le tecnologie TSMC al momento disponibili per Apple per costruire in serie i suoi processori sono i processi indicati con le sigle N5P e N4, dove i numeri corrispondono ai nanometri, quindi più piccoli sono meglio è. Ma secondo Kuo la tecnologia N4 non offre grandi vantaggi rispetto alla precedente N5P, quello già impiegato da Apple sia per A15 Bionic che per Apple Silicon M1.

Visto che i processi migliori di TSMC N3 e N4P non saranno pronti per la produzione industriale fino al 2023, Apple ha deciso di continuare a usare la tecnologia N5P anche per costruire i prossimi A16 Bionic degli iPhone 14 Pro.

Non solo: Apple completerà la sua prima gamma di processori Apple Silicon M1 con un prossimo ultimo modello, prima di introdurre Apple Silicon M2. Occorre ricordare che tutte le varianti di M1 viste finora sono realizzate con core efficienti denominati Icestorm e core ad alte prestazioni Firestorm, proprio come avveniva in A14 Bionic. Per il prossimo e ultimo modello di M1 Apple sostituirà i core con quelli efficienti denominati Blizzard e quelli ad alte prestazioni Avalanche, identici a quelli di Apple A15 Bionic della gamma iPhone 13.

Kuo considera che Apple potrebbe introdurre questo ultimo modello di M1 con MacBook Air ridisegnato, siglando il processore M2 più che altro a scopo di marketing. Ma è più probabile che Cupertino conservi il nome M2 per i processori per Mac in arrivo nel 2023 che potranno beneficiare così delle nuove tecnologie di produzione di TSMC per offrire miglioramenti ancora più consistenti per prestazioni e riduzione dei consumi. Questa seconda strategia sembra quella preferibile perché contribuirebbe a migliorare l’immagine del marchio Apple Silicon.

Tutto quello che sappiamo sul prossimo MacBook Air completamente ridisegnato è in questo articolo. Apple potrebbe presentare un nuovo Mac durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 che inizia lunedì 6 giugno.