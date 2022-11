Apple, aggiornati i software Logic Pro e MainStage

Dopo gli aggiornamenti di qualche giorno addietro per i software dedicati all’editing video, Apple ha aggiornato anche le applicazioni di editing audio, offrendo update per i software Logic Pro X, MainStage e GarageBand, integrando nuove funzionalità, migliorie in termini di stabilità e altro ancora.

Gli aggiornamenti sono relativamente minori ma integrano nuove funzionalità nei vari software di Apple per la creazione musicale.

Nella note di rilascio della versione 10.7.5 di Logic Pro X, Apple indica:

• Le pile di tracce offrono un livello aggiuntivo di gerarchia, consentendo una maggiore flessibilità e organizzazione all’interno dei progetti.

• Il nuovo strumento per il guadagno fornisce regolazioni facili e veloci ai livelli di decibel delle regioni.

• I plugin MIDI possono essere registrati, consentendo modifiche precise delle note risultanti e dei dati del controller.

• Un nuovo pulsante di registrazione libera nei controlli di trasporto consente facilmente di registrare senza il metronomo, lasciando che i nuovi contenuti seguano il ritmo naturale della performance.

• L’analisi smart del ritmo dei file audio e delle registrazioni è stata significativamente migliorata tramite un nuovo sistema basato sull’apprendimento automatico.

• I 35 pedali di Pedalboard sono disponibili come plugin individuali.

• Logic può utilizzare i profili dell’audio spaziale personalizzato creati con iOS 16.

• Supporto per file audio in formato a 32 bit in virgola mobile per la riproduzione senza conversione.

• Il supporto per Ableton Link consente di sincronizzare la riproduzione di Logic con software e hardware compatibile.

Nelle note di rilascio di MainStage 3.6.2, Apple indica:

• I 35 pedali di Pedalboard sono disponibili come plugin individuali.

• Include miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi.

Come accennato è stato rilasciato anche un aggiornamento di GarageBand per macOS. Apple spiega sono stati Aagiunti oltre 480 Apple Loop e 18 kit percussioni per la produzione di musica hip hop ed elettronica con i nuovi pacchetti di suoni “Beat Tape” e “Ritmi modulari”. Apple indica ancora genericamente che questo aggiornamento “contiene miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi”.