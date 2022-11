Audio-Technica rimette in vendita Sound Burger, giradischi portatile anni ’80

Audio-Technica – azienda giapponese nota per varie apparecchiature audio – ha deciso di riproporre la versione rinnovata del Sound Burger, iconico giradischi portatile, presentato la prima volta nel 1980 e ora aggiornato con funzionalità che dovrebbero renderlo “appetibile” per gli audiofili moderni.

La versione 2022 di Sound Burger offre connettività Bluetooth 5.2 (ed è utilizzabile con cuffie senza fili) , batteria agli ioni di litio e ricarica USB-C (è presente un cavo (USB Type-A / USB Type-C). Secondo il produttore, il dispositivo offre fino a 12 ore di riproduzione continua prima di doverlo ricaricare. Non sarà un dispositivo prodotto in grandi quantità ma è prevista la produzione di soli 7000 esemplari, numerati alla stregua di pezzi da collezione e non è difficile immaginare che gli appassionati faranno a gara per accaparrarsi il prodotto.

Non sono presenti cuffie di serie ma un cavo RCA di serie consente di trasmettere facilmente il segnale a un amplificatore audio, a delle casse stereo o una soundbar (qui i dettagli). La versione 2022 integra di serie anche la puntina ATN3600L. Per il resto ricorda molto lo storico mangiadischi portatile con lo stesso nome, in grado di riprodurre 33 o 45 giri inserendo il disco e poggiando il lettore su una superficie stabile. Il peso del dispositivo è di circa 1Kg, la lunghezza poco superiore ai 25 entimemi. Il prezzo di listino è di 229 euro (la vecchia versione si trova online anche a più del doppio).

Dagli ultimi dani UA sulla vendita dei vinili si evince che per la prima volta in 30 anni, hanno superato quelle dei CD. I maggiori acquirenti di album in vinile sono gli appassionati non occasionali di musica