Codice sconto eBay, risparmiate fino a 200 euro su iPhone 13 e iPhone 14

Su eBay tornano sconti su prodotti top, tra i più convenienti mai visti. Grazie al codice sconto che vi segnaliamo di seguito potrete risparmiare il 15% su prezzi che in molti casi sono già largamente scontati. Si parte da 679 euro per iPhone 13 mini, con sconti fino a 200 euro.

I prezzi più convenienti in linea generale li trovate sugli iPhone 13 che pagate solo 679 euro per il modello mini. Ci sono pure gli iPhone 13 standard da 128 GB, che si acquistano a 745 euro, un prezzo decisamente introvabile altrove e frutto del ribasso da 50 euro che viene applicato, appunto, grazie al codice.

A partire da questo indirizzo trova in sconto anche gli ultimi iPhone 14 a 880 euro, invece che 1029 euro.

Ricordiamo che la promozione ha condizioni specifiche che vi invitiamo a leggere. Le principali riguardano il massimo sconto che è di 50€ per acquisto fino ad un massimo di 200 € per account utente. In pratica non potrete avere più di 50€ di sconto per ogni singolo prodotto e al massimo di 200 per tutta la durata della campagna, che terminerà il 16 novembre.

Come accennato per avere lo sconto dovete aggiungere il prodotto al carrello e poi mettere il codice REGALI22 nell’apposito campo prima di pagare. La campagna termina il 16 novembre, ma i prodotti interessanti termineranno certamente prima di quel giorno.