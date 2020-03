Apple alla Casa Bianca per coordinare la risposta al coronavirus con altre aziende

Apple e altre aziende del mondo IT parteciperanno ad un incontro alla Casa Bianca per coordinare le risposte all’emergenza coronavirus (SARS-CoV-2).

A riferirlo è Politico spiegando che Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft e Twitter sono tra aziende che dovrebbero partecipare all’incontro con propri rappresentanti o in teleconferenza.

La Casa Bianca vuole riunire rappresentanti delle grandi aziende tecnologiche per discutere modalità con le quali il governo federale e le industrie possono coordinare azioni alla dilagante epidemia di coronavirus.

Un portavoce dell’Office of Science and Technology Policy ha riferito che il responsabile della tecnologia degli Stati Uniti, Michael Kratsios, condurrà l’assemblea. Non è chiaro se all’incontro parteciperanno anche altri funzionari della Casa Bianca e rappresentanti di altri organismi.

Le aziende statunitensi del mondo IT hanno dovuto affrontare problemi vari a casa della questione coronavirus. Alcune aziende come Apple hanno chiesto ai dipendenti di limitare i viaggi non necessari e annullato la partecipazione a importanti conferenze sulla tecnologia per arginare la probabilità di diffusione del virus.

Non ci sono ancora annunci ma è molto probabile che Apple cancellerà la Worldwide Developers Conference (WWDC), l’annuale conferenza per sviluppatori: il dipartimento della Salute della contea di Santa Clara (California) lunedì 9 marzo ha deciso di vietare gli assembramenti superiori a 1000 o più persone dall’11 marzo al 1° aprile, rendendo dunque impossibile lo svolgimento di eventi di questo tipo.

Anche l’evento di marzo di cui da tempo si vocifera e nel corso del quale Apple avrebbe dovuto presentare dispositivi come l’iPhone SE 9 / iPhone SE 2 e il nuovo iPad Pro, è stato rinviato.

Al momento sono noti 43 casi di coronavirus (COVID-19) nella contea di Santa Clara e un solo decesso; in tutto lo Stato, in California sono stati confermati 133 casi e due decessi. Negli USA si contano 800 casi e 27 morti in totale.

