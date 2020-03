Apple presenta “Hermitage”: 5 ore di visita al Museo di San Pietroburgo “Shot on iPhone”

Un viaggio dentro l’Hermitage, attraverso 45 gallerie, passando di fronte a 588 capolavori, accompagnati da danzatori e circondati dall’eleganza unica dell’edificio di San Pietroburgo, in un’unica ripresa fatta con iPhone 11 Pro. Una visita che potrà percorrere chiunque deciderà di guardare è presentato nel video Hermitage di Apple, film della serie “Shot on iPhone”.

Ora Apple ha condiviso sia il film completo sia un breve trailer, che dura poco più di un minuto e mezzo e che è un omaggio ad uno dei musei più iconici del mondo, ma anche alle capacità fotografiche dello smartphone di Apple.

Hermitage è una video esperienza di viaggio all’interno del Museo di San Pietroburgo che dura 5 ore 19 minuti e 28 secondi e che è stata realizzata soltanto con iPhone 11 Pro, senza pause, con una sola ricarica. Qui di seguito il trailer e, a margine della pagina, il film completo.

Una vera e propria visita al museo virtuale, che non ha nulla, però di amatoriale, ma che è stata diretta da Axinya Gog, ripresa con iPhone 11 Pro e ora a disposizione di tutti. Apple ha messo a disposizione su Apple Music anche la playlist della colonna sonora eseguita da Kirill Richter, composta da Mujuice, Anton Schwartz e Gabriel Prokofiev e utilizzata nel film.

In una foto sul profilo Instagram di Sobaka_ru, rivista di San Pietroburgo, si può vedere un’immagine del dietro le quinte del video “Shot on iPhone”.

Sulla pagina Youtube di Apple, sono indicati i momenti centrali delle cinque ore di riprese, performance da non perdere: 00:01:25 Jordan Staircase 00:49:00 The 1812 Gallery and the young cadet 02:06:02 See Rembrandt like never before 02:55:56 Hermitage Theatre contemporary ballet duet 03:03:50 Study the ceilings of the Raphael Loggias 03:56:25 Close-up on Caravaggio’s The Lute Player 04:50:32 Kirill Richter live performance.

Della fotocamera di iPhone 11 Pro parliamo approfonditamente nella recensione “iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max alla prova: la fotocamera è tutto”.