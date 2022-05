Apple annuncia l’app Podcast agli steroidi

I podcast hanno più di vent’anni ma è solo negli ultimi che il suo impiego è letteralmente esploso in tutto il mondo, così per tenere il passo con l’innovazione Apple sta aggiornando la sua app Podcast dedicata introducendo una serie di strumenti e opzioni che ne migliorano notevolmente l’utilizzo.

Tramite la versione 15.5 di iOS e iPadOS e l’ultimo macOS 12.4 l’applicazione Podcast di Apple per iPhone, iPad e Mac viene rinforzata da alcuni nuovi controlli che permettono di rimuovere con facilità i download accoumulati andando così a liberare spazio di archiviazione.

Inoltre, nell’app Impostazioni di smartphone e tablet alla voce Podcast ora c’è l’opzione che permette di scegliere il numero degli ultimi episodi che devono essere scaricati per ciascun podcast al quale l’utente è iscritto. L’utente può scegliere di regolare i download in base a un numero di episodi, oppure per un intervallo di tempo in cui sono stati pubblicati. E’ anche possibile disattivare completamente il download degli episodi, trasformando così l’app in un servizio capace di funzionare soltanto tramite streaming.

L’ultima versione aggiunge anche alcune funzioni che permettono di sfogliare gli spettacoli in base alla stagione oppure di filtrare gli episodi in base al loro stato. Dall’altra parte, i creatori di podcast potranno presentare piani di abbonamento annuali per gli utenti premium oppure pacchetti mensili, sebbene quelli annuali vengono promossi con maggiore insistenza, tanto più che le nuove schermate permettono di scoprire a colpo d’occhio anche il risparmio che si ottiene rispetto al pacchetto mensile.

C’è anche un nuovo sistema per la consegna degli episodi che consentirà ai creatori di podcast di distribuire episodi gratuiti e a pagamento direttamente tramite l’app usando provider di hosting di terze parti e, cosa più importante, non sarà più richiesto di avere un abbonamento per poter pubblicare i contenuti gratuiti. In autunno – si legge – saranno supportati Acast, ART19, Blubrry, Buzzsprout, Libsyn, Omny Studio e RSS.com, mentre più avanti ne saranno aggiunti degli altri.

L’app Podcast di Apple si scarica da questa pagina di App Store per iPhone, iPad e anche per Apple Watch. Mentre Facebook ha lasciato i podcast dopo un anno, Apple deve sempre più vedersela con Spotify.