Spotify supera Apple nei podcast negli Stati Uniti

I podcast di Spotify hanno superato quelli di Apple negli Stati Uniti: lo ha annunciato la società svedese di streaming durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre, spiegando che il servizio è appena diventato la principale destinazione dei podcast nel più grande mercato mondiale correlato.

La notizia è stata accompagnata dai dati raccolti internamente da Spotify e quelli di Edison Research, rilevazioni che confermano che i numeri si basano sull’utilizzo piuttosto che sui download ed offrono quindi un quadro molto più netto.

A tal proposito non è chiaro quindi se Spotify possa essere considerata la prima della classe anche in termini di volume di download, e una considerazione di questo tipo sarebbe anche molto difficile da fare visto che né spotify né Apple rivelano questi dettagli sui propri ascoltatori.

Per quanto riguarda l’indagine di Edison Research, è stata condotta su più di 8.000 utenti statunitensi che ascoltano podcast settimanalmente e alla domanda relativa alla piattaforma utilizzata maggiormente il 24% degli intervistati ha risposto Spotify, mentre il 21% usa Apple Podcast e il 18% preferisce YouTube.

«Abbiamo cominciato il nostro viaggio nei podcast tre anni fa, quando avevamo in catalogo circa 185.000 podcast. E non eravamo davvero da nessuna parte rispetto ai più grandi attori di questo mercato» ha raccontato l’amministratore delegato di Spotify durante la teleconferenza sugli utili. «Oggi i podcast a disposizione dei nostri utenti sono 3,2 milioni, rappresentando un tasso di crescita del 1.500%».

Secondo Daniel Ek questo unito alle numerose funzionalità dedicate – come i sondaggi, l’abbonamento e gli altri elementi interattivi lanciati di recente – hanno contribuito alla crescita del servizio che, dopo aver superato Apple in alcuni mercati, come preannunciato il mese scorso adesso ha superato tutti i concorrenti anche negli Stati Uniti. «Abbiamo lottato duramente per acquisire nuovi ascoltatori e il nostro successo è dato da centinaia se non migliaia di miglioramenti su cui stiamo lavorando in parallelo a beneficio di creatori, utenti e inserzionisti».

Sembra che Spotify stia collaborando con IKEA per uno speaker lampada con tasto Spotify dedicato.