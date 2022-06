Apple Arcade varrà 1,2 miliardi di dollari nel 2025

I servizi di Apple sembrano destinati a diventare sempre più forti: a riferirlo è l’analista Samik Chatterjee di JP Morgan secondo il quale entro il 2025 il solo Apple Arcade contribuirà a oltre 1,2 miliardi di ricavi nelle casse della multinazionale di Cupertino.

Non solo Apple Arcade: Chatterjee ritiene che Apple Music rimarrà il secondo più importante servizio di musica in streaming al mondo, e che Apple Arcade e Apple Music insieme contribuiranno a miliardi di profitti per la Mela entro il 2025. “Stimiamo che l’opportunità di guadagno per i servizi di streaming saranno intorno ai 55 miliardi entro il 2025, guidate da un numero di abbonati di circa 900 milioni di utenti”, scrive Chatterjee.

“Interessante notare che, benché la maggior parte delle aziende di musica in streaming, continuino a osservare una crescita, l’impatto di panorama competitivo più ampio sta cominciando a comportare una moderazione nella crescita per i grandi operatori storici del settore, Apple Music inclusa, a discapito degli ultimi arrivati”.

Non è chiaro come siano stati elaborati i dati ma Apple sta lentamente avanzando in nuovi ambiti quali le piattaforme di Realtà Virtuale / Realtà Aumentata, ambiti nei quali dovrebbe lavorare con importanti partner strategici e creare nuovi ambienti immersivi per il gaming e proporre ulteriori nuovi servizi.

La crescita dei servizi di Apple negli ultimi anni è impressionante (ricavi di 19,8 miliardi solo nell’ultimo trimestre, 68 miliardi nell’anno fiscale 2021), un flusso costante a elevata marginalità che rappresenta circa il 20% dei ricavi complessivi dell’azienda.

Luca Maestri, CFO di Apple, ha confermato nei mesi passati che la domanda di prodotti Apple continua a essere elevata e ha permesso all’azienda di raggiungere un nuovo massimo storico per quanto riguarda la base installata di dispositivi attivi. Ad aprile, annunciando i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022, Apple ha annunciato un record in termini di fatturato pari a 97,3 miliardi di dollari, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.