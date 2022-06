La serratura Dory di 1Control apre la casa con lo smartphone

Così come Apple sta pensando di sostituire chiavi d’accesso tradizionali, le password, con il sistema Passkey, c’è chi pensa a sostituire le tradizionali chiavi fisiche per aprire le porte in casa e in ufficio, dopo averlo fatto già per i cancelli. Si tratta dell’italiana 1Control, che lancia la serratura smart DORY, con batterie di lunga durata.

L’azienda amplia così la sua gamma di prodotti smart per la gestione delle aperture di casa e azienda. La serratura elettronica DORY, promette la società, risulta essere estremamente silenziosa, con batterie che durano più di un anno e che consente di accedere a casa sia con lo smartphone, che con la chiave tradizionale. DORY è compatibile con tutte le porte con cilindro europeo, ragion per la quale si tratta di una periferica che può essere adattata alla stragrande maggioranza di porte già installate in casa.

La possibilità di aprire la porta senza chiavi, non solo rende l’apertura smart più comoda, ma consente di condividere gli accessi. Dopo la configurazione, infatti, è possibile condividere il PIN con chiunque si desideri per consentire un accesso illimitato oppure vincolarlo temporalmente – con possibilità di modifica in qualsiasi momento.

DORY funziona in modo silenzioso, senza scatti o rumori, eliminando inoltre il problema delle batterie che si esauriscono molto rapidamente. Il funzionamento è davvero semplice: una volta applicato il dispositivo, è possibile scaricare l’app che servirà a consentire, gestire e monitorare gli accessi.

Da notare che l’app non ha bisogno del WI-FI, ma si serve semplicemente del Bluetooth per il funzionamento. Il sistema offre anche la possibilità di collegare i prodotti all’Hub Smarthome Wi-Fi 1Control LINK, abilitando così le aperture da remoto e con i comandi vocali.

La serratura è disponibile da subito presso lo store online di 1Control al prezzo di lancio di 299 € per la versione base Dory (include 10 utenti e 5 chiavi tradizionali con acquisto ulteriori utenti dall’app, condivisione, revoca e storico accessi, alimentazione a batterie incluse e comandi vocali Siri)

Dory+Link che permette il collegamento wi-fi ad un router e il controllo a distanza e diretto anche via Alexa, Assistente Google e Siri (con comandi rapidi) è in vendita a 365 €. Trovate tutto sul sito 1Control ma i prodotti sono in arrivo anche nei grandi retail.

Vi ricordiamo che 1Control ha dato dà il via dal 26 maggio 2022 ad una campagna di crowdfunding per raccogliere capitali utili al progetto.