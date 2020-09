Apple assume il super esperto Tim Connolly per Apple TV

Fin da quando ha compiuto i primi passi nel mondo della televisione in streaming è stato chiaro che Apple vuole rafforzare la propria posizione, recuperare il ritardo rispetto ai principali marchi del settore, puntando possibilmente a diventare uno dei player di riferimento: per perseguire questa strategia e potenziare Apple TV e Apple TV+ ora Cupertino ha assunto Tim Connolly, un dirigente esperto che ha già lavorato per Disney, Hulu e Quibi.

Le precedenti posizioni e i ruoli svolti da Connelly lasciano poco o nessun dubbio al riguardo. Il manager è stato vicepresidente della distribuzione digitale e sviluppo dei nuovi prodotti all’interno di Disney. All’interno del servizio TV in streaming Quibi Connolly ha ricoperto una delle cariche più alte, gestendo le collaborazioni e la pubblicità, anche se ha abbandonato il ruolo prima del lancio del servizio. Stesso discorso all’interno di Hulu dove il manager era responsabile degli accordi con gli altri servizi, inclusa la collaborazione tra Spotify e Hulu per una offerta unificata.

Così anche se circola la notizia di Apple che assume Connolly non trapelano dettagli e indicazioni sul possibile ruolo del manager all’interno di Cupertino, come segnala The Telegraph, le ipotesi non mancano. Secondo la maggior parte degli osservatori in Apple Connolly continuerà a fare quello che ha sempre fatto, vale a dire procacciare e siglare accordi per portare su Apple TV un maggior numero di servizi e canali televisivi. Ricordiamo infatti che all’interno dell’app Apple TV gli utenti possono sottoscrivere abbonamenti con servizi di altri marchi ed emittenti, gestendo il tutto all’interno di un’unica app.

Ma tenendo conto dell’esperienza variegata e di lungo corso di Connelly, è anche possibile che Cupertino abbia assunto il manager per finalizzare e lanciare l’abbonamento tutto in uno dei servizi Apple, indicato finora con il nome Apple One, di cui abbiamo parlato più estesamente in questo articolo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.