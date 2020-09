Iliad fisso su fibra ottica e Freebox arrivano in Italia all’inizio del 2021

Solo pochi giorni fa l’operatore ha annunciato che lo sbarco dei piani e dei collegamenti iliad fisso in Italia sarebbe avvenuto entro l’estate del 2021, ora invece si apprende che i tempi di attesa saranno molto più brevi perché le connessioni via fibra ottica e anche i modem router multimediali Freebox arriveranno in Italia all’inizio del prossimo anno.

Si tratta di una ottima notizia per i numerosi utenti iliad che non vedono l’ora di sperimentare i contratti senza vincoli, a prezzo abbordabile, con clausole chiare e senza rimodulazioni che hanno decretato il successo di iliad Italia nel settore della telefonia mobile. La speranza infatti è quella che l’operatore riproporrà le stesse policy anche per i piani e le connessioni iliad fisso e Freebox in italia.

L’attesa si profila dunque molto più breve: la settimana scorsa, in occasione dell’annuncio dei risultati trimestrali e del raggiungimento di 6,2 milioni di utenti, l’operatore aveva dichiarato lo sbarco nel fisso entro l’estate del 2021. Invece nelle scorse ore Thomas Reynaud, CEO del Gruppo Iliad, ha dichiarato che le iliad fisso e Freebox sbarcheranno in Italia nei primissimi giorni del prossimo anno.

Ricordiamo che i modem router Freebox, proposti da anni in Francia in diversi modelli, offrono sia il supporto per i collegamenti in fibra ottica FTTH, sigla di Fiber To The Home, sia funzioni multimediali per video, audio e musica in streaming e anche archiviazione, a seconda dei modelli. Quelli più recenti dell’offerta d’Oltralpe sono il compatto Freebox Pop e quello più completo Freebox Delta. Al momento l’operatore non ha ancora annunciato quali saranno i modelli che saranno proposti sul nostro mercato e nemmeno se verrà mantenuto lo stesso nome impiegato fin dal lancio in Francia.

