Wiko T10, l’Android Go potente ed economico in sconto

Se col cellulare ci telefonate, ci navigate in internet, ci scambiate messaggi, fate qualche foto e poco altro, non vi serve spendere migliaia di euro per il top di gamma: vi basta un telefono come il Wiko T10 che, in questo momento, si compra persino in sconto.

Non è un iPhone 13 e nemmeno un suo corrispettivo Android, ma non è neppure uno di quei telefoni lenti e poco performanti che allo stesso prezzo si potevano comprare anni fa. E’ uno smartphone di ultima generazione con un processore quad-core MT6761 Cortex A53 a 2.0 GHz affiancato da 2 GB di RAM e una capacità di 64 GB che può essere estesa fino ad ulteriori 512 GB tramite microSD.

Monta poi una batteria da 5.000 mAh che promette almeno due settimane di autonomia in standby oppure 50 ore di riproduzione musicale, 20 ore in video, 30 in chiamata oppure 23 in navigazione internet.

Lo schermo è bello ampio: è un pannello da 6,5 pollici con risoluzione HD a 1.600 x 720 pixel, refresh rate a 60 Hz e una copertura dello schermo pari all’89,3% grazie alle sottili cornici.

La fotocamera posteriore è da 13 MP e promette scatti nitidi, molto utile per una fotoricordo al volo o per scansionare i documenti; quella frontale invece è da 5 MP ed è buona sia per le videochiamate che per i selfie grazie all’AI che corregge i difetti della pelle.

E’ un telefono con connettività 4G LTE e dotato di Bluetooth 5.0 per la connessione stabile degli accessori. Il punto di forza è che usa la versione 11 di Android Go, quindi risulta particolarmente leggero e scattante nonostante non monti gli ultimi componenti presenti sul mercato.

E’ disponibile in due varianti di colore: Emerald Green (in foto) oppure Midnight Black, per chi lo preferisce nella più sobria colorazione nera. Al momento come dicevamo è in sconto: invece di 155,70 euro si risparmia il 35%, pagandolo cioè 101,21 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.