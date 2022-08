Ufficiale l’evento Apple del 7 settembre: arrivano iPhone 14 e altre novità

Apple ha annunciato un evento speciale per il 7 settembre 2022, evento nel corso del quale dovrebbero essere presentati, tra le altre cose, i nuovi iPhone 14 e gli Apple Watch Series 8.

L’evento si svolgerà come di consueto quando in Italia saranno le 19 e il luogo scelto è lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park a Cupertino (California).

L’evento si svolgerà in presenza e vari giornalisti, YouTuber e addetti stampa hanno già ricevuto l’invito ufficiale. A proposito di invito, su questo è riportata la dicitura “Far Out” (lontano), probabile riferimento a qualcosa che Apple intende mostrare per indicare la direzione verso quale l’azienda sta andando.

Nell’ambito dell’evento Apple del 7 settembre dovrebbero essere presentati i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, nelle varianti da 6,1″, 6,7″ e 6,1″; alcuni dei dispositivi di quest’anno dovrebbero vantare il nuovo SoC A16 (presente – si vocifera – solo sui modelli Pro), fotocamera da 48 megapixel e altre migliorie ancora.

Nell’ambito dello stesso evento dovrebbero essere presentati anche i nuovi Apple Watch Series 8 e si vocifera anche di un Apple Watch 8 “Pro”. Non è da escludere inoltre l’arrivo di nuove AirPods Pro, iPad di 10a generazione, un nuovo iPad Pro e altro ancora.

L’evento sarà come sempre visibile direttamente dalla home page del sito Apple o da Apple TV. Ovviamente, come sempre, Macitynet seguirà in diretta testuale l’evento con commenti in italiano e immagini in tempo reale. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti dei giornalisti che da oltre 25 anni, tanto più di ogni altro sito che si occupa di Mac e iPhone in Italia, vi dà puntuali resoconti di eventi come questo. Apple è poi solita pubblicare la registrazione dell’evento sulle proprie pagine ufficiali. Qui un riassunto di tutto ciò che Apple dovrebbe presentare.