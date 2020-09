Le prime recensioni Apple Watch 6 lodano display e velocità

Nelle prime recensioni pubblicate in anteprima negli Stati Uniti il nuovo Apple Watch 6 emerge come un miglioramento e non una rivoluzione rispetto al modello precedente, come d’altronde prevedibile. In particolare vengono lodati il nuovo schermo 2,5 volte più brillante di Apple Watch 5 perfetto per la lettura e la consultazione dei dati e delle app per salute, sport, allenamenti e non solo, quando l’utente si trova all’aperto sotto la luce diretta del sole.

In più di una recensione Apple Watch 6 viene elogiato anche per l’elevata velocità offerta del nuovo processore Apple S6. Risulta molto più scattante rispetto all’ancora ottimo Apple S5 di Apple Watch 5, un processore che ancora oggi risulta sensibilmente più veloce dei chip Qualcomm impiegati in altri smartwatch.

Cupertino avrebbe potuto continuare a usare S5 anche per l’indossabile di quest’anno senza alcun problema per gli utenti, in ogni caso il balzo garantito da Apple S6 significa che questo dispositivo potrà eseguire senza problemi le app in arrivo in futuro e reggere bene il passare del tempo e l’arrivo di nuovi modelli.

Spiccano però alcune piccole note dolenti per la misurazione dell’ossigeno nel sangue. Alcuni hanno avuto qualche problema nella configurazione iniziale con la nuova app abbinata per la misurazione. Come segnala Engadget, nella maggior parte dei casi però vengono segnalate letture mancate per l’errata posizione del dispositivo sul polso.

Apple offre indicazioni a questo proposito, avvertendo che Apple Watch 6 non deve essere troppo vicino alla mano per effettuare una lettura corretta dell’ossigeno nel sangue. Per questa ragione entrano in discussione fattori personali, incluso il cinturino impiegato e le abitudini dell’utente. In ogni caso, come rileva CNN, quando il rilevamento è completato con successo le misurazioni di ossigeno nel sangue risultano comunque molto precise e in linea con i livelli rilevati da altri dispositivi dedicati messi a confronto.

Tra le note positive vengono indicate le nuove colorazioni blu e rossa, la prima discreta ed elegante, la seconda un pò più appariscente. Il nuovo cinturino Solo che Apple propone in 9 misure diverse, incluso un tool online per individuare quella giusta per il proprio polso, è indicata per il posizionamento corretto sul polso e l’impiego di tutti i sensori, incluso quello del livello di O2 nel sangue, ma per alcuni potrebbe risultare scomodo.

