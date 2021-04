Gli spot Apple Behind the Mac sono dedicati a musica e scuola

Apple continua a rilasciare spot per la la sua campagna pubblicitaria Behind the Mac, e nelle scorse ore ha condiviso due nuovi video della serie. Il primo nuovo spot di Behind the Mac ha come protagonista il musicista Finneas, fratello di Billie Eilish, mentre il secondo spot Apple riprende le reazioni di alcuni collegiali. Ecco di che si tratta.

Il primo dei due video illustra il processo creativo dell’artista, che naturalmente si serve di un Mac per sviluppare la musica. Lo stesso chiama il Mac “l’ultimo strumento” che ha imparato a utilizzare.

Il secondo video della serie Behind the Mac, invece, si concentra sugli studenti , ripresi mentre leggono le lettere di ammissione al college sui propri Mac. Ovviamente, la reaction in presa diretta è emozionante. La descrizione del video così riporta:

Celebrando la stagione di accettazione del college e tutti quegli studenti che iniziano il loro prossimo capitolo dietro il Mac

Ricordiamo che Apple ha lanciato la serie di video Behind the Mac nel 2018 e da allora ha condiviso diversi video che dimostrano il modo in cui le persone usano i propri Mac. Per questa campagna, così come per quella Shot on iPhone, Apple ha ottenuto una nomination agli Emmy.

I due nuovi spot Apple arrivano proprio nel momento in cui la multinazionale ha dato inizio a due importanti svolte. La prima con l’introduzione dei processori Apple Slicon M1 qualche mese fa, la seconda con la presentazione dei nuovi iMac 24 pollici, sempre con processore M1.

Per conoscere tutte le ultime novità presentate da Apple dell’evento Spring Loaded del 20 aprile vi rimandiamo a questo indirizzo. Invece per conoscere tutte le novità dei nuovi iMac con processore Apple Silicon M1 il link da seguire è questo. Maggiori dettagli sulla nuova Magic Keyboard li trovate a questo collegamento.