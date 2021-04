iPhone 12 viola, le prime recensioni impazziscono sul colore

Insieme alle prime impressioni e recensioni dagli USA di AirTag, arrivano anche quelle del nuovo iPhone 12 viola. Presentato insieme alle altre novità svelate nell’evento Spring Loaded del 20 aprile, Apple lo ha chiamato semplicemente iPhone 12 viola.

In realtà la tinta scelta da Apple è un viola tenue, così le prime recensioni dagli USA si sbizzarriscono nel cercare un nome e una classificazione più precisi per questa nuova colorazione che va ad aggiungersi agli altri cinque colori disponibili fin dal lancio dello scorso anno per i modelli iPhone 12 e iPhone 12 mini: bianco, nero, blu, verde e rosso (Product)RED.

Osservando attentamente le immagini ufficiali pubblicate da Apple che riportiamo in questo articolo, risulta chiaro che si tratta di una tinta viola tenue. Dal vivo l’impressione risulta più accentuata anche in base alla luce e ai riflessi. Come rileva Engadget e diverse altre testate, la tinta di iPhone 12 viola risulta simile alla tonalità pastello di iPhone 11 viola del 2019.

Nel non facile tentativo di classificare meglio il colore le prime recensioni di iPhone 12 viola indicano di volta in volta lavanda, lilla, glicine, malva e pervinca. Ma non ci sono dubbi al riguardo: iPhone 12 viola piace ed è inconfondibile anche da lontano. Proprio come gli AirTag, anche iPhone 12 viola si può preordinare da venerdì 23 aprile da questa pagina di Apple Store online con disponibilità a partire da venerdì 30 aprile.

