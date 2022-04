Yale e Zipato collaborano per la gestione della casa smart

Yale, specializzata in serrature e sicurezza per la casa smart, annuncia una nuova collaborazione con Zipato, la piattaforma che permette il controllo su tutti i componenti domotici di casa.

Zipato propone dispositivi e piattaforma tecnologica per gestire i sistemi di sicurezza di casa e per proteggere l’abitazione da ladri, incendi, inondazioni, gas e altri eventi indesiderati. Non solo: con Zipato l’utente può controllare il sistema di sicurezza, i consumi energetici, la tutela della salute e della sicurezza con un unico sistema domotico.

Grazie alla collaborazione tra Yale e Zipato e all’integrazione con Smart Lock Linus, sarà possibile gestire con precisione anche gli accessi. Per abbinare Yale Smart Lock Linus con Zipato occorrerà acquistare il Connect Wi-Fi Bridge di Yale e Zipato per assicurare alla casa una protezione 24 ore su 24: la funzione sarà resa disponibile nei prossimi mesi.

Con l’app di Zapato sarà possibile programmare Linus ovunque l’utente si trovi per bloccare e sbloccare la porta a orari specifici, inviare notifiche via SMS, video o foto non appena la porta si sblocca e anche impostare la disattivazione dell’allarme all’ora in cui si rientra a casa.

La collaborazione tra Yale e Zipato renderà ancora più semplice controllare chi entra ed esce di casa. Per esempio, con l’app Yale Access l’utente può consegnare agli ospiti una chiave virtuale con i codici di accesso e, se si dispone di una telecamera, sarà possibile collegarsi in diretta da distanza con Zipato per far entrare gli ospiti.

Non solo: per far colpo su amici e parenti sarà possibile accendere le luci, disattivare l’allarme e far partire dal salotto una musica scelta quando entrano in casa. Gli ospiti gradiranno il caloroso benvenuto mentre aspettano il ritorno dei proprietari seduti in salotto. Zipato e Linus potranno comunicare per creare vari scenari da attivare una volta bloccata o sbloccata la porta.

Per esempio il programma o scenario Arrivo dà il benvenuto all’utente con Linus, attivando i dispositivi smart non appena la porta viene aperta. Per chi invece cerca di ridurre l’impatto ambientale, e le bollette, Zipato pensa a spegnere tutte le luci, attivare l’allarme e abbassare il riscaldamento per risparmiare energia non appena Linus blocca la porta d’ingresso quando l’utente esce di casa.

