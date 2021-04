La nuova Apple Pencil per scrivere e disegnare appare in un brevetto

Dopo il brevetto della Magic Keyboard con un design impermeabile e un trackpad in grado di ospitare sia input tattili che quelli derivanti da Apple Pencil, in queste ore l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha pubblicato una domanda di brevetto di Apple che rivela di più sul doppio sensore tattile per accogliere sia l’input tattile che quello attivo dello stilo, questa volta per iPhone, trackpad e altro ancora.

Il brevetto di Apple afferma che i touchscreen possono essere configurati per rilevare sia oggetti passivi conduttivi (ad esempio, dita, pennini passivi) che stili attivi. Ad esempio, il dispositivo elettronico può eseguire una scansione reciproca o auto-capacitiva per rilevare gli oggetti conduttivi (ad esempio, eseguire una “scansione tattile”) ed eseguire scansioni dello stilo per rilevare la punta di uno stilo attivo.

Il touch screen in grado di rilevare sia oggetti passivi che stili attivi può includere futuri iMac, MacBook, touchpad, iPhone e Apple Watch. Oltre a eseguire scansioni tattili per rilevare un oggetto come un dito o uno stilo passivo, il sistema informatico descritto può anche eseguire scansioni dello stilo per rilevare uno stilo attivo e può comunicare con uno stilo. Ad esempio, uno stilo attivo può essere utilizzato come dispositivo di input sulla superficie di uno schermo tattile di un dispositivo sensibile al tocco.

Come illustrato in alcune immagini pubblicate da Patently Apple, lo stilo può includere un elettrodo a punta e un elettrodo ad anello. L’elettrodo a punta può includere un materiale in grado di trasmettere il segnale di stimolazione dello stilo dal circuito di stimolazione dello stilo al dispositivo sensibile al tocco, come un conduttore flessibile, un metallo, un conduttore avvolto da un non conduttore, un non conduttore rivestito con un metallo, un materiale conduttore trasparente o un materiale non conduttivo trasparente (ad esempio, vetro) rivestito con un materiale trasparente o opaco.

Il brevetto di Apple, ancora, illustra parte del circuito touch che rileva uno stilo attivo. Il rilevamento della presenza dello stilo può consentire all’utente di controllare o fornire altri input al dispositivo elettronico utilizzando lo stilo, ad esempio l’utilizzo dello stilo per selezionare un elemento dell’interfaccia utente o per scrivere o disegnare sul touch screen del dispositivo elettronico.

Mentre il nuovo display touch di Apple può supportare contemporaneamente sia il tocco che lo stilo attivo, gli utenti dovranno fare attenzione a non toccare il display nella stessa area in cui l’utente sta disegnando. In una immagine del brevetto, un utente sta disegnando linee ondulate mentre tocca contemporaneamente il display nelle stesse aree, interferendo con i segnali e producendo linea spezzata nelle linee tracciate.

Ad ogni modo, questa domanda di brevetto di Apple 20210096723 è stata pubblicata all’inizio di questo mese e originariamente presentata nel terzo trimestre del 2020. Come sempre, si tratta di idee su cui non vi è certezza che vedranno luce in un prodotto rivolto all’utente finale.