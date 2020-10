Apple brevetta schermi più resistenti con particelle di ceramica

I brevetti Apple non si contano, inclusi quelli che illustrano tecnologie e materiali per incrementare la resistenza del display a urti e cadute, applicazione in cui rientra anche un nuovo brevetto in cui viene descritto l’impiego di particelle di ceramica o meglio strati in vetroceramica per ridurre la formazioni di righe e crepe.

Il documento illustra il problema comune a tutti gli smartphone, cioè quello di avere un parte trasparente e allo stesso tempo resistente. A questo scopo viene descritto l’impiego di alcuni materiali in strati diversi del rivestimento del display per rinforzarlo. In un esempio gli scienziati di Cupertino indicano l’uso di tra strati diversi contenenti ioni di metalli alcalini, strati di dimensioni via via crescenti.

In un altro esempio ancora il materiale impiegato è alluminosilicato, infine viene anche indicato l’uso della vetroceramica, tutti materiali che possono essere anche utilizzati insieme in strati diversi del rivestimento esterno dello schermo. Tutte queste soluzioni hanno in comune la realizzazione di strati di materiali diversi che costituiscono «Una regione di stress compressiva interna» come descritto nel brevetto. Si crea così una «Regione di sollecitazione di compressione interna residua che ostacola le crepe»

Naturalmente il brevetto non rivela se Apple sta già impiegando una soluzione simile negli iPhone già in commercio, come ipotizza AppleInsider in riferimento a uno strato di rinforzo del display già avvistato a partire dagli iPhone 8 e iPhone 8 Plus. In ogni caso il riferimento all’impiego di vetroceramica o di particelle di ceramica sembra corrispondere con l’anticipazione di uno scudo più resistente indicato come Ceramic Shield che secondo un leaker è in arrivo negli iPhone 12.

